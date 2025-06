“Tenía pánico”: Essined Aponte revela los retos de hacer La Hija del Mariachi

Los colombianos tendrán la oportunidad de conocer la historia de La Hija del Mariachi, una producción que se podrá disfrutar a partir de hoy en las noches del Canal RCN. Por esto, los protagonistas de esta increíble serie rompieron el silencio y revelaron detalles de su proceso creativo con sus personajes.

La reconocida actriz puertorriqueña tuvo la oportunidad de llegar al programa matutino Buen día, Colombia, en compañía del actor Roberto Romano, para revelar detalles inéditos sobre sus personajes en la nueva producción. De esta manera, Aponte manifestó sentir un gran temor al protagonizar la historia que ha quedado en la memoria de diferentes generaciones colombianas.

Así mismo, relató que algunos de los principales retos fue integrar la actualidad y modernidad, por medio de los elementos gráficos, en la historia. Por esto, hizo énfasis en la importancia de la escenografía llamativa, propia de las diferentes plazas y restaurantes de comida, bebidas y música mexicana, que existen en la actualidad.

De igual manera, el actor Roberto Romano recalcó la importancia del vestuario ya que, por medio de este, logró conectar con sus raíces mexicanas para poder ejecutar un mejor trabajo vocal y cantar las más icónicas rancheras que se mostrarán en la producción.

El traje del mariachi te da un empoderamiento en el escenario y detrás de cámaras que se nota. Cuando iba a grabar las canciones no me salía, luego pedí el traje y parece que me había comido Pedro Infante, mencionó.