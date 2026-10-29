Resultado Super Astro Sol hoy, 29 de octubre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol realizó un nuevo sorteo este jueves 29 de octubre de 2026, despertando la expectativa de miles de colombianos que probaron suerte con una combinación de cuatro números y un signo zodiacal.

Los participantes ya pueden revisar sus apuestas y comprobar si obtuvieron algún premio.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 29 de octubre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol, que se realiza a las 4:00 de la tarde, dejó una nueva combinación ganadora para quienes participaron mediante los puntos autorizados y las plataformas digitales.

Estos fueron los resultados de este jueves:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal ganador: XXXXX.

Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.

Para obtener el premio mayor, los jugadores deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que salieron, además del signo zodiacal seleccionado al realizar la apuesta.

Sin embargo, quienes no consiguieron acertar toda la combinación también pueden recibir premios si coinciden las últimas tres o dos cifras junto con el signo ganador.

Los resultados pueden verificarse en los canales oficiales del Super Astro.

¿Cómo jugar Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Participar es sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y acompañarlo con uno de los doce signos del zodiaco.

Las apuestas comienzan desde los $500 y pueden alcanzar los $10.000.

El premio mayor corresponde a 42.000 veces el dinero apostado. Por ejemplo, una persona que juegue $1.000 y acierte las cuatro cifras más el signo puede ganar $42 millones, antes de los descuentos establecidos.

También existen premios menores: acertar las últimas tres cifras y el signo paga 1.000 veces la apuesta, mientras que las últimas dos cifras junto con el signo entregan 100 veces el valor jugado.