Estas han sido las exparejas de Kimberly Reyes, actual novia de Beéle

El anuncio de la nueva pareja de Beéle ha desatado gran controversia entre sus fanáticos, ya que la reconocida modelo y actriz, Kimberly Reyes, estaría vinculada sentimentalmente con el artista del género urbano.

¿Quién es Kimberly Reyes, la presunta nueva pareja de Beéle?

La modelo y actriz barranquillera de 31 años se ha destacado en producciones como 'El Joe, la leyenda', 'Diomedes, el cacique de la junta' y otras reconocidas novelas colombianas.

La confirmación del presunto romance llegó a través del programa matutino Mañana Express del Canal RCN, donde se presentó un video en el que Beéle y Kimberly Reyes aparecen juntos. En las imágenes, se observa cómo la actriz ingresa primero a lo que sería un hotel, seguida de cerca por el cantante.

Además, el periodista Santiago Vargas aseguró que existe una fotografía en la que Kimberly aparece durante la celebración del cumpleaños del artista. De acuerdo con la información revelada, la pareja llevaría alrededor de tres meses saliendo.

¿Quiénes han sido las parejas de Kimberly Reyes?

En 2016, la actriz confirmó su relación con el empresario barranquillero Federico Severini. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil en Las Vegas y, dos años después, celebró una segunda boda en la iglesia de Santo Toribio, en Cartagena.

No obstante, tras varios intentos por salvar su matrimonio a través de terapia de pareja, decidieron divorciarse en 2022.

Asimismo, surgieron rumores que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista James Rodríguez, rumores que ella nunca negó públicamente. Luego de ello, la actriz compartió que decidió enfocarse en sus proyectos personales y en continuar fortaleciendo su carrera artística.