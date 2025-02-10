CANAL RCN
Tendencias

Estas han sido las exparejas de Kimberly Reyes, actual novia de Beéle

Le contamos cuáles han sido las parejas de Kimberly Reyes, la nueva compañera sentimental de Beéle, noticia que ha generado todo tipo de comentarios.

Beéle, Kimberly reyes
Foto Canal RCN- AFP

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
03:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El anuncio de la nueva pareja de Beéle ha desatado gran controversia entre sus fanáticos, ya que la reconocida modelo y actriz, Kimberly Reyes, estaría vinculada sentimentalmente con el artista del género urbano.

¡Beéle tiene como nuevo amor a una reconocida modelo y actriz! Este VIDEO lo confirmaría
RELACIONADO

¡Beéle tiene como nuevo amor a una reconocida modelo y actriz! Este VIDEO lo confirmaría

¿Quién es Kimberly Reyes, la presunta nueva pareja de Beéle?

La modelo y actriz barranquillera de 31 años se ha destacado en producciones como 'El Joe, la leyenda', 'Diomedes, el cacique de la junta' y otras reconocidas novelas colombianas.

La confirmación del presunto romance llegó a través del programa matutino Mañana Express del Canal RCN, donde se presentó un video en el que Beéle y Kimberly Reyes aparecen juntos. En las imágenes, se observa cómo la actriz ingresa primero a lo que sería un hotel, seguida de cerca por el cantante.

Además, el periodista Santiago Vargas aseguró que existe una fotografía en la que Kimberly aparece durante la celebración del cumpleaños del artista. De acuerdo con la información revelada, la pareja llevaría alrededor de tres meses saliendo.

 

Revelaron video de Shakira y Beéle bailando juntos: encendieron las redes
RELACIONADO

Revelaron video de Shakira y Beéle bailando juntos: encendieron las redes

¿Quiénes han sido las parejas de Kimberly Reyes?

En 2016, la actriz confirmó su relación con el empresario barranquillero Federico Severini. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil en Las Vegas y, dos años después, celebró una segunda boda en la iglesia de Santo Toribio, en Cartagena.

No obstante, tras varios intentos por salvar su matrimonio a través de terapia de pareja, decidieron divorciarse en 2022.

Asimismo, surgieron rumores que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista James Rodríguez, rumores que ella nunca negó públicamente. Luego de ello, la actriz compartió que decidió enfocarse en sus proyectos personales y en continuar fortaleciendo su carrera artística.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Actor colombiano preocupa a sus fans tras revelar difícil situación que vive en México

Tecnología

WhatsApp llega con sorpresiva función para dispositivos iOS y Android

Fenómenos naturales

En VIDEO I Influencer casi es alcanzado por un rayo mientras grababa en un volcán

Otras Noticias

Cuidado personal

Estas son las posturas menos recomendadas para dormir, según quiropráctico

El especialista reveló algunas de las peores posiciones para el cuerpo a la hora de descansar.

Gaza

Cancillería aún no define cómo traerá a las colombianas detenidas en flotilla de ayuda para Gaza: relaciones con Israel están rotas

El país, según expertos, está en condición de vulnerabilidad al no tener una línea de comunicación directa con el Gobierno de Netanyahu.

Fútbol internacional

Al igual que Falcao: ¡Colombiano firmó contrato y jugará con el Manchester United!

Gaza

Alto funcionario de Francia considera que Hamás debería aceptar su rendición

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025