Revelaron video de Shakira y Beéle bailando juntos: encendieron las redes

Revelaron inesperado video de Shakira y Beéle bailando juntos. El video es viral en las redes.

septiembre 24 de 2025
08:37 a. m.
Una inesperada aparición puso a la cantante colombiana Shakira en el centro de la atención, luego de que un video la mostrara bailando en compañía del artista Beéle.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, desataron una ola de especulaciones sobre una posible colaboración musical. El inusual encuentro generó gran revuelo y encendió las redes sociales.

Shakira y Beéle juntos publicaron video bailando juntos

El video, que fue compartido por el propio Beéle en su cuenta de Instagram, mostró a los dos músicos en un ambiente relajado y profesional, que muchos usuarios identificaron como un estudio de grabación.

La espontaneidad con la que se mueven al ritmo de una canción de fondo hizo que los fanáticos de ambos artistas se ilusionen con un posible dueto.

¿Colaboración en camino? El video que desató rumores entre Shakira y Beéle

El momento en el que Shakira y Beéle fueron vistos bailando juntos no podría ser más oportuno, considerando que la barranquillera ha demostrado su interés en trabajar con figuras emergentes de la música latina.

Sus recientes éxitos con Bizarrap y Karol G confirman su estrategia de explorar nuevos géneros y talentos. Beéle, conocido por su fusión de pop y afrobeat, encajaría perfectamente en esa fórmula.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido un comunicado oficial. Aunque podría tratarse de un encuentro casual o de un simple video promocional, la expectativa sigue creciendo.

Sin embargo, la publicación llega en un momento personal turbulento para Beéle, quien recientemente se vio envuelto en una polémica por la filtración de material privado, un hecho que, de alguna manera, ha quedado en segundo plano ante el impacto de este video junto a la estrella global.

Tras hacerse viral este video, los usuarios en las redes sociales comentaron: "Que nivel", "ese dúo es bomba", "la van a romper", "no lo puedo creer", fueron algunos de los comentarios.

