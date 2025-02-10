¡Beéle tiene como nuevo amor a una reconocida modelo y actriz! Este VIDEO lo confirmaría

Brandon López, más conocido en la industria musical como Beéle, volvió a ser tendencia en las últimas horas en Colombia.

La razón es que, según reveló el periodista Santiago Vargas, del programa Mañana Express del Canal RCN, tiene un romance con una reconocida modelo y actriz colombiana.

Se trata de Kimberly Reyes, que es oriunda de Barranquilla, tiene 31 años y se ha destacado en producciones icónicas como 'El Joe, la leyenda', y 'Diomedes, el cacique de la junta'.

La prueba principal de este nuevo romance de Beéle, el importante cantante del género urbano, es un video ingresando y saliendo junto a la actriz de una locación que, al parecer, sería un hotel.

Este es el video que confirmaría el romance entre Beéle y Kimberly Reyes

Tal y como lo reveló el periodista Santiago Vargas en la emisión de Mañana Express de este 2 de octubre de 2025, en redes sociales está circulando un video en el que Beéle y Kimberly Reyes aparecen juntos.

La reconocida actriz ingresa de primeras al lugar que sería un hotel y Beéle la sigue muy de cerca. Además, posteriormente, abandonan la locación en el mismo orden.

Sin embargo, eso no es todo, sino que el periodista Santiago Vargas también encontró una foto que siguió demostrando la cercanía entre Beéle y Kimberly Reyes.

Pues, en una reunión que se llevó a cabo en los últimos días por el cumpleaños 23 de Beéle, el artista se fotografió junto a sus seres queridos y Kimberly Reyes también posó.

¿Cuánto tiempo llevarían saliendo Beéle y Kimberly Reyes?

De acuerdo con la información dada a conocer por el periodista Santiago Vargas, de Mañana Express, Beéle y Kimberly Reyes están saliendo desde hace aproximadamente tres meses.

Sin embargo, hasta el momento, ni el cantante ni la actriz han oficializado su romance ante sus seguidores.