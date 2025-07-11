CANAL RCN
Cantante de vallenato tuvo que realizarse una cirugía de emergencia: este es su estado de salud

El cantante no solo contó cómo fue el procedimiento, sino que también reveló detalles de su recuperación.

noviembre 07 de 2025
05:35 p. m.
Un cantante de vallenato que hizo parte de la agrupación Kvrass, reveló en las últimas horas que presentó una complicación de salud y que, de emergencia, tuvo que realizarse una importancia cirugía.

Se trata de Yader Romero, que interpreta éxitos como 'El sabor del loco', 'Pa' la calle' y 'Claro que te amo'.

El artista tuvo que someterse a una cirugía de corazón abierto en octubre de 2025 debido a que, según contó en una entrevista con Lo Sé Todo Colombia, comenzó a sentir un fuerte dolor de pecho en el medio de un show en el que estuvo alternando tarima con Elder Dayán Díaz.

En consecuencia, teniendo en cuenta que ya había presentado problemas cardíacos, asistió al médico de inmediato y se enteró de que sí o sí debían realizarle la cirugía.

Estos son los detalles de la cirugía de emergencia que tuvo que realizarse Yader Romero, el cantante de vallenato

Yader Romero, en el diálogo con Lo Sé Todo Colombia, recordó que ya habían tenido que realizarle un cateterismo, pero que no fue juicioso con el medicamento y volvieron a taparse sus 'stent'.

"A mí me habían hecho un cateterismo en el 2021, pero, por descuido mío, por no tomarme el medicamento que cuida los 'stent', se me taparon nuevamente. Yo dejé de tomármelo porque me sentía bien y tenía la presión controlada. Entonces, cuando fueron a hacerme otro cateterismo, ya no podían hacer nada aparte de una cirugía de corazón abierto", comenzó relatando Yader Romero.

"Se reunieron el cirujano y los cardiólogos y me dijeron que había que hacerse la cirugía. En mi mente pensé que iban a hacerme otro cateterismo y que me colocarían un 'stent' más, pero cuando recibí la noticia de que no se podía se me vino el mundo. Sin embargo, gracias a Dios tengo un corazón nuevo", complementó el cantante en la entrevista con Lo Sé Todo.

¿Cuál es el estado de salud actual de Yader Romero, el cantante de vallenato?

Yader Romero hizo énfasis en que la cirugía de corazón abierto es muy complejo, pero que su recuperación ha avanzado de la mejor manera y se siente renovado.

Además, también detalló que su público ha sido fundamental porque le ha hecho llegar múltiples mensajes de apoyo y amor.

