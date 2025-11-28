Este es el exorbitante regalo que Paola Jara y Jessi Uribe le dieron a su hija Emilia

A través de sus redes sociales, los cantantes de música popular, Paola Jara y Jessi Uribe, presumieron el nuevo instrumento musical que le compraron a su hija Emilia.

El lujoso regalo que Paola Jara y Jessi Uribe le dieron a su bebé

Recientemente, la pareja anunció con emoción el nacimiento de su primera hija, Emilia. Aunque aún no han mostrado su rostro, sí han compartido tiernas imágenes de sus pequeñas manos, pies y algunos detalles de su ropa.

En Instagram, donde reúne millones de seguidores, Jessi Uribe publicó una fotografía en la que se aprecia el lujoso obsequio: un piano de cola blanco que decidieron ubicar en la sala principal de su casa.

¿Cuánto cuesta el piano de Paola Jara y Jessi Uribe?

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras muchos seguidores felicitaron a la pareja por esta nueva etapa, otros consideraron que el regalo es demasiado ostentoso, debido a que la bebé tardará varios años en poder utilizarlo.

“No entiendo la manía de exhibir tantos lujos. Después se quejan de las críticas"; “Yo también compré cosas adelantadas para mi hija y ahora que tiene cinco años apenas las está usando”, fueron algunos comentarios de internautas.

El instrumento estaría valorado entre 50 y 72 millones de pesos colombianos, según estimaciones del mercado.

Por ahora, la pareja continúa compartiendo momentos especiales y detalles de cómo viven esta nueva etapa de paternidad.