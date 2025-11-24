Paola Jara abrió su corazón, hizo una confesión tras su parto y reveló nuevas fotos de su bebé Emilia

El pasado 19 de noviembre de 2025, nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe.

El cantante de música popular fue el encargado de anunciar la buena nueva a través de su cuenta de Instagram.

"Una razón para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros, los amamos", escribió Jessi Uribe.

Mientras tanto, Paola Jara, tras su parto, estuvo unos días alejada de las redes sociales, pero apareció el 21 de noviembre.

La artista reveló la razón exacta por la que no estuvo presente en el entorno digital luego del nacimiento de su hija y, posteriormente, ha compartido nuevas imágenes de su bebé.

¿Cuál fue la confesión con la que Paola Jara se sinceró apenas volvió a aparecer en las redes sociales? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la confesión de Paola Jara tras dar a luz a su hija Emilia

Tras los primeros días del nacimiento de su hija, Paola Jara, en una historia de Instagram, agradeció el cariño de sus seguidores y reconoció que quiso estar alejada de las redes sociales para disfrutar del tiempo en familia.

"Gracias a todos por cada uno de sus mensajes, de sus lindos deseos y de los detales con nosotros. Nos hemos sentido muy amados, Dios los bendiga. Me disculpan que no les contesté, pero han sido días de desconexión del mundo, pero de mucha conexión con mi familia", comenzó escribiendo Paola Jara.

"De corazón, gracias por ser tan especiales. Dios los bendiga y les multiplique todo lo lindo que nos desean", agregó.

Estas son las nuevas fotos que Paola Jara ha compartido de su hija Emilia

En las últimas horas, Paola Jara ha mostrado que ha estado muy cerca de su hija y ha fotografiado sus tiernas manos.

En la primera foto, la artista recordó un fragmento de la canción 'Emilia', que le compuso a su hija junto a Jessi Uribe, mientras que en la segunda indicó que la contempla durante las 24 horas del día.

"Yo 24/7 más tragada", fueron sus palabras exactas.