Lágrimas en la cocina: este es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 finalizaron un nuevo ciclo en la cocina más importante del mundo. No obstante, como es de costumbre, una nueva celebridad tuvo que ser eliminada del juego por lo que el sentimentalismo y las reacciones no se hicieron esperar.

¿Cuál celebridad abandonó MasterChef Celebrity 2025?

En una nueva oportunidad, un reto de eliminación llegó a la competencia por lo que los participantes expresaron su preocupación por no contar con la presencia de la presentadora Claudia Bahamón. No obstante, pese a todo pronóstico, el tiempo en la cocina inició ya que los cocineros tuvieron que preparar sus mejores platos para sorprender a los jueces.

Sin embargo, la tensión invadió algunas estaciones ya que el tiempo y la complejidad de los ingredientes que estaban en cocción no fueron los esperados. Este fue el caso de Luly Bossa, pues la actriz protagonizó diferentes momentos de pánico y estrés en los que no encontraba los ingredientes en su estación, recurrió varias veces a la despensa y manifestó su afán por no lograr preparar el plato deseado.

Aunque la mujer logró presentar su platillo, los chefs manifestaron que cometió un gran error al poner un limón mal cortado dentro de su preparación. Así mismo, el salmón carecía de sazón y su presentación no era la más adecuada.

Por su parte, el chef Nicolás de Zubiría le manifestó que su plato representaba el caos que tenía a la hora de cocinar en su estación. Después de una serie de sugerencias, los chefs tuvieron el espacio de deliberar por lo que determinaron que Luly Bossa era la nueva eliminada del juego.

Reto de eliminación en MasterChef Celebrity 2025

Por otro lado, el más reciente reto de eliminación llenó de sorpresas a todas las celebridades ya que algunos cocineros tuvieron un desempeño inesperado. Este fue el caso del actor Jorge Herrera ya que presentó una proteína que fue elogiada por parte de los tres chefs, quienes manifestaron que era “la caja de pandora” de la competencia.

De igual manera, otros cocineros también tuvieron la oportunidad de destacar con sus platos como Valentina Taguado, quien presentó una gran pasta rellena que contó con una salsa original llena de ingredientes.