Este es el truco para proteger los mensajes en WhatsApp: aquí paso a paso

WhatsApp cuenta con una poderosa herramienta diseñada para proteger tus mensajes y garantizar la seguridad de información.

WhatsApp
Foto creada por IA

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
03:35 p. m.
Noticias RCN

septiembre 16 de 2025

03:35 p. m.

WhatsApp se ha convertido en una herramienta esencial en la vida cotidiana, utilizada por millones de personas alrededor del mundo. En muchos casos, ha dejado de ser solo un medio de comunicación personal para transformarse en una plataforma indispensable también en el ámbito laboral.

¿Cuáles son los trucos para proteger los mensajes en WhatsApp?

Se trata de una protección biométrica de WhatsApp, la cual obliga al usuario utilizar una huella dactilar o Face ID, cada vez que se intenta abrir la app. Incluso, cuando el móvil se encuentre desbloqueado, ya que nadie podrá leer los mensajes.

Para activar este truco, le revelamos los platos que debe seguir:

  1. Abrir WhatsApp en tu dispositivo móvil.
  2. Seleccionar sobre los tres puntos de la esquina superior derecha.
  3. Dirigirse a la opción de 'Ajustes' y señalar el botón de 'Privacidad'.
  4. Deslizar hasta abajo y encontrar la opción de'Bloqueo'y que aparezca 'activado'.
  5. Luego, es necesario confirmar el rasgo biométrico de WhatsApp.
  6. WhatsApp confirmará la huella dactilar y reconocimiento facial para abrirse, incluso si el móvil se encuentra desbloqueado.

Así de fácil puedes configurar tu dispositivo móvil para proteger tus mensajes de texto.

¿Por qué es importante proteger los mensajes en WhatsApp?

Le contamos cuáles son las ventajas para proteger los mensajes en WhatsApp.

  1. Los mensajes se encuentran sanos y salvos: No hay ningún riesgo de que una persona hacker pueda robar tu información.
  2. No afecta el rendimiento del teléfono.
  3. Controla los mensajes que se reciben.
Esta herramienta puede marcar una gran diferencia en la seguridad de tu dispositivo móvil. Gracias a ella, no solo tendrás la posibilidad de proteger tus conversaciones en aplicaciones como WhatsApp, sino también de resguardar toda tu información personal frente a intentos de robo o accesos no autorizados.

En un mundo digital donde cada vez circulan más datos sensibles, contar con este tipo de funciones se convierte en una garantía de tranquilidad y en una medida clave para mantener tu privacidad a salvo.

