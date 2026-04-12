Este será el eliminado de este domingo en la Casa de los Famosos, según la Inteligencia Artificial

Este domingo 12 de abril, el panorama en La Casa de los Famosos Colombia está bastante tenso debido a esa dinámica de votación en negativo, donde el público vota directamente por quién quiere que abandone la competencia.

Y es que luego de la expulsión del programa de Eidevin López, la casa se tornó en un ambiente más pesado donde varios participantes cruzaron nuevamente los límites y colmaron la paciencia de El Jefe.

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Ante esto, este decidió que todos los concursantes irían a placa para definir su futuro en competencia.

La IA vaticina quien será este domingo de la Casa de los Famosos

Para la herramienta tecnológica, el expulsado de este domingo será la creadora de contenido, Karola, quien ha tenido fuertes cruces con varios participantes.

"Mi sugerenica es Karola Alcendra. Esto la coloca como la candidata más fuerte para ser la eliminada de esta noche", dijo la IA.

No obstante, la IA aseguró que Alejandro Estrada, participante que también ha estado en medio de la polémica, se encuentra en el ojo de una posible eliminación.

"Alejandro Estrada, posiblemente como consecuencia del mismo conflicto que resultó en la salida de Eidevin, se encuentra cerca pero todavía se mantiene lejos de los números de Karola", dijo.

Recordemos que esta semana toda la casa quedó en riesgo como medida tras los incidentes de convivencia, lo que activó el "voto castigo".

Link oficial para votar en NEGATIVO en la Casa de los Famosos

Para los seguidores del reality que deseen ejercer su derecho al voto bajo esta nueva modalidad, el proceso sigue siendo digital a través de la plataforma oficial:

Ingresar al sitio web oficial del Canal RCN de la Casa de los Famosos

Hacer clic en el botón de "Votaciones".

Seleccionar la opción de "Voto para Eliminar".

Allí aparecerán todos los participantes que se encuentran en placa. Las votaciones estarán abiertas hasta este domingo.

Mediante este link podrá hacerlo: https://lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com/votaciones/votaciones-eliminacion