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¡Este será el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026, según la inteligencia artificial!

La inteligencia artificial tuvo muy en cuenta los últimos veredictos del público.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
11:41 a. m.
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La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026 llegará a su fin el próximo viernes 29 de mayo.

Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, que son los cuatro finalistas, ya se encontraron con sus 'jefes de campaña' y están pensando en los mensajes que les transmitirán a los colombianos para obtener la mayoría de votos.

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En medio de esa coyuntura, la inteligencia artificial analizó las últimas votaciones y reveló quién podría ser el nuevo ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

¿Cuál fue su veredicto? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

La inteligencia artificial reveló al posible ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026

De acuerdo con la inteligencia artificial, el famoso que más tiene posibilidades de quedarse con el premio de los 400 millones de pesos es Alejandro Estrada.

"Si uno mira las tendencias de votación, hoy el favorito más fuerte parece ser Alejandro Estrada. Él tiene semanas consecutivas con cifras superiores e, incluso, ha alcanzado el 70 %", puntualizó ChatGPT.

"Eso no es normal en un reality de voto abierto y, por lo tanto, suele indicar que, más allá de una buena racha, hay un 'fandom' organizado y una imagen relativamente estable", agregó la herramienta.

No obstante, la inteligencia artificial también indicó que Juanda Caribe y Tebi Bernal podrían llegar a revertir la tendencia y dar una sorpresa.

"Juanda Caribe no está llegando al techo de Alejandro, pero sí demuestra algo clave: tiene capacidad de movilización real y un 'fandom' activo. Si logra absorber votos del público que no quiere que gane el actor, podría ser el 'caballo negro' de la final", explicó ChatGPT.

"Mientras tanto, Tebi es un competidor peligroso estratégicamente porque, aparte de su porcentaje individual, podría ganarse algunos votos del 'fandom' de Alexa. En este momento diría que gana Alejandro, pero no creo que sea con una victoria aplastante. Está la impresión de que Juanda y Bernal podrían recortar la distancia en el voto definitivo", concluyó la inteligencia artificial.

¿Quiénes son todos los 'jefes de campaña' en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Los cuatro 'jefes de campaña' que ingresaron a La Casa de los Famosos Colombia 2026 en la noche del lunes 25 de mayo son:

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  • Nicolás Arrieta, para apoyar a Valentino Lázaro.
  • Sofía Jaramillo, para apoyar a Tebi Bernal.
  • Alexa Torrex, para apoyar a Alejandro Estrada.
  • Mariana Zapata, para apoyar a Juanda Caribe.

 

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