Estos son los artistas que cantarán por la niñez en Colombia en Conectando Corazones

La música cristiana se prepara para reunir a algunas de sus voces más reconocidas en un mismo escenario con un propósito que va más allá del espectáculo.

El concierto Conectando Corazones, impulsado por World Vision Colombia, contará con la participación de artistas que han marcado a millones de seguidores en América Latina y que ahora se unen en torno a una causa social: movilizar apoyo para la niñez en situación de vulnerabilidad.

Entre los nombres confirmados destacan Alex Campos, Tercer Cielo, Redimi2 y Miel San Marcos. Cada uno, desde su estilo y trayectoria, representa una línea distinta dentro de la música de fe, pero coinciden en un mismo mensaje: la música como herramienta de transformación.

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Los artistas que estarán en el concierto Conectando Corazones

Su propuesta apunta a convertir la emoción que generan las canciones en acciones concretas. Bajo esa premisa, el concierto se plantea como un espacio donde los asistentes no solo escuchan música, sino que también tienen la posibilidad de incidir directamente en la vida de niñas y niños en contextos vulnerables.

La participación de estos artistas le imprime al evento un carácter convocante. Alex Campos, con una carrera consolidada en Colombia, se suma a la experiencia junto a Tercer Cielo, reconocidos por su influencia en la música cristiana contemporánea.

A ellos se une Redimi2, figura del rap cristiano en español, y Miel San Marcos, agrupación que ha llevado su propuesta musical a escenarios internacionales. La convergencia de estos nombres en un mismo escenario no es casual: responde a la intención de reunir distintas audiencias en torno a un objetivo común.

Más allá del repertorio que cada uno pueda interpretar, el énfasis está en el impacto. La iniciativa busca que cada canción se convierta en una oportunidad de generar cambios reales.

En el lugar, los asistentes tendrán acceso a herramientas que les permitirán iniciar procesos de apadrinamiento de niñas y niños en cuestión de minutos, lo que traduce la experiencia emocional en un compromiso tangible.

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¿Cuándo es el concierto Conectando Corazones?

La apuesta de Conectando Corazones es conectar con jóvenes, familias y comunidades a través de un lenguaje cercano. La música, en este caso, funciona como un puente que facilita ese acercamiento.

No se trata únicamente de entretenimiento, sino de una experiencia que invita a reflexionar sobre el poder de las decisiones individuales cuando se articulan con causas colectivas.

"Todos los días trabajamos para que niñas y niños en situación de vulnerabilidad tengan un futuro diferente, con oportunidades reales. Este concierto es una invitación a que más personas se sumen a ese propósito desde un lugar tan poderoso como la emoción que genera la música. Porque cuando los corazones se mueven, las historias cambian", señaló Natalia Gómez de World Vision Colombia.

El concierto también plantea una pregunta de fondo: qué ocurre cuando la emoción no se queda en el momento, sino que se convierte en acción. En ese sentido, la presencia de estos artistas cumple un rol clave, al ser referentes capaces de movilizar audiencias y generar identificación.

El recorrido iniciará el viernes 17 de abril en Medellín, en el Centro de Espectáculos La Macarena, y continuará el sábado 18 de abril en Bogotá, en el Centro de Convenciones G12. Dos ciudades, un mismo escenario simbólico: el de la música como vehículo de transformación social.