SIC inicia averiguaciones sobre la venta de boletería para conciertos de BTS en Bogotá

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició averiguaciones preliminares sobre la información que fue suministrada a quienes participaron del proceso de compra de boletos para el concierto de la agrupación surcoreana BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, el próximo 2 y 3 de octubre.

Según la máxima autoridad en la protección de los derechos de los consumidores, también se revisarán las medidas que se implementaron durante las distintas etapas de venta: preventa ARMY el 7 de abril, en la que se agotaron el 90% de las entradas disponibles, y venta general, el 10 de abril, en la que se logró el sold out en ambas fechas.

¿Una nueva etapa de averiguaciones?

De acuerdo con la SIC, el seguimiento a las actividades relacionadas con la venta de boletería para los conciertos de BTS el 2 y 3 de octubre en la capital colombiana inició en febrero de 2026, como parte de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control.

“Dicha solicitud de información fue dirigida tanto a la promotora del evento, PROMOTORA DE COLOMBIA S.A.S., como a la empresa operadora de boletería, TICKET COLOMBIA S.A.S., con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección al consumidor”.

Sin embargo, “en atención a las múltiples denuncias presentadas por ciudadanos que intentaron adquirir entradas para los mencionados conciertos, la SIC procedió a realizar nuevos requerimientos a las empresas involucradas”.

Quejas de los ARMY sobre el proceso de venta serán revisadas:

En aras de garantizar un proceso de venta que cumpla con los requisitos que establece la Ley, la SIC indicó que en la nueva etapa de averiguaciones sobre el concierto de BTS:

“Se solicita detallar de manera precisa sobre la información efectivamente entregada a los consumidores, las condiciones en que se desarrolló la venta de boletería, los horarios establecidos, los aforos disponibles y las medidas implementadas para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de comercialización”.