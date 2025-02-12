CANAL RCN
Tendencias

Estos son los mejores creadores de contenido en Colombia, según la IA

La industria de creadores de contenido continúa en plena expansión. Recientemente, la herramienta digital reveló quiénes son los mejores del momento.

Influencers
Foto Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
01:02 p. m.
En Colombia, el mundo de los influencers se ha consolidado como una de las industrias digitales más fuertes y con mayor crecimiento en los últimos años.

Así se han posicionado los influencers en Colombia

Figuras como Luisa Fernanda W, Paula Galindo, JuanDa o Silvi Araujo se han posicionado como referentes en redes sociales, construyendo comunidades sólidas y colaborando con marcas nacionales e internacionales.

Hace un año, la revista Forbes Colombia publicó su listado de Top Creators, destacando a los creadores de contenido que han logrado consolidar negocios dentro y fuera del entorno digital.

Además, la industria sigue en expansión: la inversión de las empresas en marketing de influencia pasó de $8.757 millones en 2019 a $117.563 millones en 2023, demostrando un crecimiento acelerado.

En ese mismo ranking sobresalen nombres como Luisa Fernanda W, Silvi Araujo, Juanda, El Borrego, Ami Rodríguez, Juan Guarnizo, Los Chicaneros, entre otros, quienes han marcado tendencia con sus contenidos.

La IA reveló los mejores creadores de contenido en Colombia

En esta ocasión, una herramienta de inteligencia artificial destacó a los tres creadores de contenido más representativos del país, basándose en su impacto, engagement y relevancia digital.

  • El Borrego:
    La IA lo ubicó en el primer lugar por su contenido centrado en la vida rural, el trabajo en el campo y el cuidado de los animales. Su propuesta, además de entretener, visibiliza realidades poco exploradas en la esfera digital y ofrece una alternativa auténtica frente a los contenidos tradicionales.</
  • Luisa Fernanda W:
    Aparece nuevamente entre las creadoras más influyentes del país debido a su trayectoria, su marca personal y su capacidad para mantener una comunidad fiel. Sus publicaciones sobre estilo de vida, belleza, emprendimiento y moda conectan con un público diverso, especialmente mujeres y jóvenes.
  • Federico Millán:
    Su contenido humorístico y de entretenimiento lo ha convertido en uno de los youtubers mejor evaluados de Colombia. Su alto nivel de engagement y la cercanía con su audiencia lo han llevado a consolidarse como un referente del humor digital.
