Estos son los barrios más inseguros de Bogotá, según la IA

Para nadie es un secreto que Bogotá es una ciudad dinámica, con un comercio intenso, constante flujo de gente y un ritmo de vida acelerado, lo cual también ha evidenciado desigualdades en materia de seguridad. Recientemente, la inteligencia artificial dio a conocer una lista actualizada con los barrios que considera como “más peligrosos” de la ciudad.

¿Cuáles son los barrios más peligrosos de Bogotá, según la IA?

Según ese análisis, los sectores que aparecen con mayores alertas de inseguridad incluyen: María Paz y Patio Bonito (en la localidad de Kennedy); Santa Fe y Las Cruces (en la localidad de Santa Fe ); y Quiba (en Ciudad Bolívar).

Estas zonas han sido identificadas por su alta incidencia de delitos como homicidios, hurtos, microtráfico y violencia general, lo que las convierte en puntos críticos de la capital.

¿Por qué estos barrios concentran la alerta?

La concentración del delito en estos sectores está relacionada con varios factores estructurales: alta densidad poblacional, entornos socioeconómicos vulnerables, deficiencias en vigilancia o presencia policial irregular, y en muchos casos, la presencia de pandillas o economías informales que favorecen la criminalidad.

Aunque la lista difundida por la herramienta digital se basa en datos históricos, reportes policiales y patrones delictivos, conviene considerar que la inseguridad puede variar con el tiempo. Zonas que hoy figuran como “rojas” pueden mejorar, mientras otras pueden empeorar.

Por eso, las autoridades han implementado planes de prevención, vigilancia y control, como el programa Plan Bogotá 60, con el objetivo de reducir homicidios, hurtos y delitos graves en esos barrios priorizados.