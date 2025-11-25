CANAL RCN
Tendencias

Estos son los barrios más inseguros de Bogotá, según la IA

La elevada incidencia de hurtos, casos de microtráfico y distintos hechos de violencia convierten a estos sectores, los barrios más peligrosos de Bogotá.

Barrios más peligrosos en Bogotá, según IA
Foto AFP

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
08:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para nadie es un secreto que Bogotá es una ciudad dinámica, con un comercio intenso, constante flujo de gente y un ritmo de vida acelerado, lo cual también ha evidenciado desigualdades en materia de seguridad. Recientemente, la inteligencia artificial dio a conocer una lista actualizada con los barrios que considera como “más peligrosos” de la ciudad.

Esto es lo que cuesta arrendar con lujos en Rosales, Chicó y La Cabrera, los barrios top de Bogotá
RELACIONADO

Esto es lo que cuesta arrendar con lujos en Rosales, Chicó y La Cabrera, los barrios top de Bogotá

¿Cuáles son los barrios más peligrosos de Bogotá, según la IA?

Según ese análisis, los sectores que aparecen con mayores alertas de inseguridad incluyen: María Paz y Patio Bonito (en la localidad de Kennedy); Santa Fe y Las Cruces (en la localidad de Santa Fe ); y Quiba (en Ciudad Bolívar).

Estas zonas han sido identificadas por su alta incidencia de delitos como homicidios, hurtos, microtráfico y violencia general, lo que las convierte en puntos críticos de la capital.

Cayeron los de la ‘banda del carro rojo’: red que robaba vehículos en Bogotá
RELACIONADO

Cayeron los de la ‘banda del carro rojo’: red que robaba vehículos en Bogotá

¿Por qué estos barrios concentran la alerta?

La concentración del delito en estos sectores está relacionada con varios factores estructurales: alta densidad poblacional, entornos socioeconómicos vulnerables, deficiencias en vigilancia o presencia policial irregular, y en muchos casos, la presencia de pandillas o economías informales que favorecen la criminalidad.

Aunque la lista difundida por la herramienta digital se basa en datos históricos, reportes policiales y patrones delictivos, conviene considerar que la inseguridad puede variar con el tiempo. Zonas que hoy figuran como “rojas” pueden mejorar, mientras otras pueden empeorar.

Por eso, las autoridades han implementado planes de prevención, vigilancia y control, como el programa Plan Bogotá 60, con el objetivo de reducir homicidios, hurtos y delitos graves en esos barrios priorizados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Una joven japonesa se tatuó a Diomedes Díaz en una pierna: video viral

Artistas

¡Inédito! Beéle y Ozuna hacen oficial el esperado tracklist de su nuevo álbum colaborativo

Artistas

Dua Lipa en Bogotá: estas son las rutas que habilitó TransMilenio

Otras Noticias

Violencia de género

Violencia digital contra mujeres y niñas: “No es distinta, es la misma violencia de género histórica”

Catalina Moreno Arocha, abogada de derechos humanos y co-directora de la Fundación Karisma, advierte que la violencia digital no es distinta de la violencia de género histórica, sino una extensión de ella.

Cuidado personal

¿Ejercicio en la mañana o en la noche? Estudio reveló la respuesta

Muchas personas se preguntan cuál es el mejor momento del día para hacer ejercicio.

Comercio

Black Friday y Bogotá Despierta: así será la jornada de descuentos del 28 de noviembre

Estados Unidos

EE. UU. pide investigación por presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las FARC

Hernán Torres

Hernán Torres no recibió bien la llegada de Ariel Michaloutsos: primer choque en el 'embajador'