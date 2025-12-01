¿Cuáles son los países más acogedores del mundo? Ranking del top 10

La calidad de un viaje no solo se mide por sus paisajes o su riqueza cultural, sino también por la calidez y amabilidad de su gente.

Sentirse bienvenido es un factor crucial para los viajeros modernos, y diversas encuestas y estudios internacionales se han dedicado a cuantificar esta intangible, pero invaluable cualidad.

Determinar cuáles son los países más acogedores del mundo es el objetivo de índices que evalúan desde la facilidad para hacer amigos hasta la percepción general de amabilidad hacia los extranjeros.

¿Qué estudios respaldan la clasificación de los países más acogedores del mundo?

Uno de los rankings más citados revelados por la encuesta Expat Insider realizada anualmente por la comunidad global de expatriados InterNations, que consulta a miles de personas sobre su experiencia de vida en distintos países, dio la lista de los más acogedores.

Los criterios clave incluyen la sensación de bienvenida, la facilidad para asentarse, la amabilidad local y la actitud hacia los residentes extranjeros.

Basándose en estas mediciones de hospitalidad y facilidad para entablar amistad, la siguiente clasificación representa un Top 10 de países que se han destacado consistentemente por su calidez.

México Costa Rica Portugal Taiwán Australia España Canadá Malasia Vietnam Omán

¿En qué posición se encuentra Colombia en el ranking global de acogida?

Colombia, conocida mundialmente por su cultura vibrante y su lema "El único riesgo es que te quieras quedar", generalmente obtiene una posición muy destacada, aunque no siempre logra el Top 10.

En el contexto de los estudios más recientes, el país se ubica consistentemente entre los primeros 20 países más amables del planeta, con puntajes sobresalientes en la subcategoría de "facilidad para hacer amigos".

El país cafetero suele posicionarse cerca del puesto 15 en el ranking general de acogida de InterNations. Los encuestados destacan a los colombianos por su alegría, su disposición a ayudar y la facilidad con la que los extranjeros se integran socialmente.

Aunque la percepción en áreas como seguridad puede afectar su posición más alta en la lista general, en cuanto a calidez humana pura, Colombia es indiscutiblemente uno de los destinos más gratificantes y amigables.

Países como México y Costa Rica, sin embargo, logran la cima por combinar esta calidez social con una percepción general de mejor calidad de vida y seguridad para el expatriado.