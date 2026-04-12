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Niños colombianos llevarán música tradicional a los escenarios de Disney

El talento infantil colombiano volverá a los escenarios internacionales con una presentación en Disney y una gira que también llegará a Brasil.

Niños colombianos llevarán música tradicional a los escenarios de Disney
Foto: Colombia Canta y Encanta

Noticias RCN

abril 12 de 2026
10:21 a. m.
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El talento infantil colombiano volverá a tener presencia en escenarios internacionales durante 2026. La agrupación Colombia Canta y Encanta confirmó que viajará nuevamente a Estados Unidos para presentarse en Walt Disney World Resort, donde interpretará música tradicional del país.

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La presentación, programada para el 18 de abril, marcará la octava ocasión en la que el grupo lleva sus voces y danzas a este reconocido escenario internacional.

La delegación estará conformada por 30 niños y jóvenes con edades entre los nueve y los 20 años, quienes han preparado un repertorio basado en ritmos tradicionales como el bambuco y el torbellino.

Con esta propuesta artística buscan llevar la música andina colombiana a espacios donde normalmente no tiene presencia.

La gira internacional de la agrupación también incluye una presentación especial en Río de Janeiro, prevista para el mes de julio, como parte de una agenda que busca difundir las raíces culturales colombianas en escenarios globales.

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La cultura y tradición colombiana llega a los escenarios más icónicos del mundo

Detrás de este proceso artístico se encuentra la maestra Silvia Zapata, fundadora y directora del proyecto cultural. Su trabajo ha estado orientado a formar nuevas generaciones de artistas y a promover la música tradicional colombiana dentro y fuera del país.

La iniciativa comenzó como un pequeño grupo integrado por 12 niños que ensayaban en una casa alquilada. Con el paso del tiempo, el proyecto se consolidó como una organización cultural de mayor alcance dedicada a la formación musical de niños, niñas y jóvenes.

Hoy en día, más de 150 estudiantes reciben formación permanente en la institución, mientras que alrededor de 450 menores participan en encuentros musicales desarrollados en zonas rurales.

Además, el proyecto mantiene vínculos con 10 escuelas y organizaciones culturales con las que comparte contenidos, repertorios y experiencias pedagógicas.

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Reconocimiento del talento criollo dentro y fuera del país

El crecimiento del proyecto también se refleja en su trayectoria artística. La agrupación ha obtenido 38 premios en festivales nacionales y cuenta con ocho certificados de participación en eventos internacionales.

Asimismo, ha realizado giras culturales en países como México, España, Austria, Italia y Eslovenia, donde han llevado muestras de la música tradicional colombiana.

La directora del proyecto también ha recibido reconocimientos dentro del ámbito musical. Entre ellos se destaca el Gran Premio del Festival Mono Núñez, obtenido junto a su dueto musical “Silvia y Guillermo”.

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