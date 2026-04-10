Festival del Chucu Chucu llega por primera vez al Parque Simón Bolívar: artistas y detalles

La música tropical y popular tendrá una cita imperdible en Bogotá. El próximo 18 de julio, el Parque Simón Bolívar será el escenario de la primera edición del Festival del Chucu Chucu, un evento que promete reunir a miles de asistentes en una jornada cargada de nostalgia, baile y grandes éxitos.

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La gran novedad de esta edición será su imponente tarima en formato 360 grados, una apuesta que permitirá a los asistentes disfrutar del espectáculo desde cualquier punto del parque.

"Es el momento de desconectarse de la rutina y entregarse a una rumba que promete encender los ánimos de principio a fin", destacan los organizadores.

Un cartel de lujo para revivir los clásicos

El festival contará con una nómina de artistas que marcaron generaciones y que siguen vigentes en la memoria musical de los colombianos. Entre ellos se destacan Espinoza Paz, quien llegará con éxitos como “Soltero Feliz”, y Wilfrido Vargas, considerado el “Rey del Merengue”.

También hará parte del evento la despedida del maestro Alci Acosta, quien pondrá la cuota de nostalgia con clásicos como "La Copa Rota". A ellos se suman Pipe Bueno y Paola Jara con lo mejor del género popular.

El cartel se completa con agrupaciones icónicas como Los Melódicos, Fruko y Sus Tesos y el vallenato de Peter Manjarrés.

Una experiencia única en Bogotá

El Festival del Chucu Chucu no solo será un concierto, sino una experiencia pensada para compartir en familia y con amigos, reviviendo canciones que han marcado generaciones. La producción estará a cargo de Juan Velásquez Entretenimiento y Ricardo Leyva Producciones, lo que garantiza un despliegue técnico de alto nivel.

El evento será exclusivo para mayores de 18 años y las entradas ya están disponibles a través de la plataforma oficial. Además, quienes compren antes del 30 de abril podrán acceder a un 50 % de descuento.

Este espectáculo también tendrá un componente social, ya que contará con el apoyo de World Vision, enfocada en la protección de la niñez.

Con esta apuesta, Bogotá se prepara para vivir una de las fiestas musicales más grandes del año.