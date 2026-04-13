Medellín se alista para Viva la Salsa 2026: cartel confirmado y detalles del evento

La salsa vuelve a tomarse a Medellín con uno de los eventos más esperados del año. El tour “Viva la Salsa” confirmó su regreso este 25 de julio al Estadio Atanasio Girardot, prometiendo una jornada llena de ritmo, nostalgia y grandes artistas que han marcado generaciones.

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Tras el rotundo éxito de su edición 2025, este espectáculo regresa “más recargado que nunca” para hacer vibrar nuevamente a miles de asistentes. Con el paso de los años, el evento se ha consolidado como una de las citas salseras más importantes del país, reuniendo público en ciudades como Cali, Bogotá y la capital antioqueña.

“Viva la Salsa” regresa con una nómina de lujo

El cartel para este 2026 no se queda atrás y trae a verdaderas leyendas del género. Encabeza la lista El Gran Combo de Puerto Rico, conocidos como “La Universidad de la Salsa”, con clásicos como “Me Liberé” y “Un Verano en Nueva York”.

También estará Óscar D’ León, “El Sonero del Mundo”, quien pondrá a cantar al público con temas como “Llorarás”. A ellos se suma Jerry Rivera, recordado por éxitos como “Amores como el nuestro”.

El line up lo completan La Sonora Ponceña y Conjunto Clásico, garantizando una noche cargada de clásicos y energía en el escenario.

Boletas y detalles del evento en Medellín

Las entradas ya están disponibles a través de la página oficial de TuTicket, con un atractivo 50% de descuento en su etapa de lanzamiento hasta el 25 de abril. Se espera una alta demanda, como ha ocurrido en versiones anteriores.

La organización del evento está a cargo de Juan Velásquez Entretenimiento, junto con Ricardo Leyva Producciones, quienes prometen un espectáculo de alto nivel. “Viva la Salsa no es solo un concierto, es una celebración de nuestra identidad que cada año se reinventa para ofrecer una producción de nivel mundial”, destacan.