Ojo con las apps de citas en San Valentín: Policía lanza advertencia de cara a este 14 de febrero

A vísperas del 14 de febrero, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), emitió una advertencia sobre el incremento de estafas en aplicaciones de citas durante la temporada de San Valentín.

Las autoridades advierten que esta fecha se convierte en un escenario propicio para que delincuentes, identificados como “depredadores digitales”, aprovechen el aumento de interacciones en plataformas de encuentros.

El coronel Adrián Vega Hernández, jefe del Centro Cibernético, explicó que en esta época las apps de citas representan una oportunidad para que los estafadores generen confianza y luego ejecuten fraudes que, en algunos casos, comprometen incluso la integridad de las víctimas.

Según cifras oficiales citadas por la institución, el 80% de los casos no se denuncia por vergüenza o temor al daño reputacional, lo que dificulta la judicialización y desarticulación de estas redes criminales.

Cómo operan los “depredadores digitales” en apps de citas

De acuerdo con la Dijín, el patrón más frecuente consiste en iniciar contacto dentro de la aplicación y, tras generar un vínculo inicial, trasladar rápidamente la conversación a canales externos como WhatsApp o Telegram.

Este cambio de plataforma facilita la llamada “ingeniería social”, una técnica mediante la cual los delincuentes obtienen información personal, construyen historias creíbles y diseñan el fraude a la medida de cada víctima.

El coronel Vega detalló que muchos de estos perfiles evitan mostrar su rostro o concretar encuentros presenciales. En varios casos, incluso, recurren al uso de inteligencia artificial para crear imágenes o videos falsos. Las autoridades recomiendan sospechar de fotografías con rasgos inconsistentes —como manos con más dedos de lo normal— o videos en los que la voz suene robótica o presente distorsiones evidentes.

Las acciones operativas de los investigadores se concentran principalmente en Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Bucaramanga. También se han focalizado intervenciones en Barranquilla, La Guajira y Valledupar, donde se ha reportado la mayoría de los casos asociados a fraude digital en aplicaciones de citas.

Recomendaciones de la Policía para evitar estafas en San Valentín

Frente al aumento de estos delitos en fechas como San Valentín, la Policía Nacional compartió cinco recomendaciones clave para reducir el riesgo de caer en una estafa digital:

No trasladar conversaciones a otras plataformas de manera inmediata.

No entregar datos personales ni compartir redes sociales.

Verificar inconsistencias en imágenes o videos.

Limitar el contacto si existen sospechas sobre la autenticidad del perfil.

Denunciar ante las autoridades cualquier intento de fraude.

“Debemos adoptar protocolos de seguridad digital como lo haríamos en la vida física; pues no le diríamos a un desconocido nuestros planes ni datos personales”, concluyó el coronel Vega. La institución insiste en que denunciar es fundamental para identificar patrones, rastrear a los responsables y prevenir que más personas sean víctimas de estos delitos en línea.