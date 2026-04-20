Belinda y Los Ángeles Azules presentan canción del Mundial: así suena “Por Ella”

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a sentirse también en la música. Como parte del álbum oficial del torneo, se presentó “Por Ella”, el nuevo sencillo interpretado por Belinda y Los Ángeles Azules, una colaboración que mezcla ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos y que apunta a convertirse en uno de los himnos del campeonato.

El lanzamiento, impulsado por la FIFA, hace parte de una estrategia global que busca integrar distintas culturas a través de la música, en una edición histórica del Mundial que por primera vez contará con 48 selecciones y tres países anfitriones.

¿Cómo suena “Por Ella”, la canción de Belinda y Los Ángeles Azules?

El tema combina la cumbia mexicana, sello característico de Los Ángeles Azules con el pop moderno que ha definido la carrera de Belinda.

La producción estuvo a cargo de Tainy, reconocido por su trabajo en la industria latina, lo que se refleja en un sonido pulido y de alcance internacional.

“Por Ella” mantiene una estructura bailable, con arreglos de percusión y sintetizadores que buscan conectar tanto con audiencias jóvenes como con seguidores de la música tradicional.

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Además, la canción incorpora elementos culturales mexicanos, reforzando la identidad de uno de los países anfitriones del torneo.

El videoclip, grabado en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México, apuesta por una estética visual que resalta símbolos cotidianos del país, alineándose con la intención de proyectar su riqueza cultural a nivel global.

¿Qué papel tendrá esta canción en el Mundial 2026?

De acuerdo con la estrategia del álbum oficial, “Por Ella” será uno de los temas protagonistas durante el evento, con presencia en ceremonias, activaciones y espacios como los Fan Fests. Este tipo de producciones musicales han sido clave en ediciones anteriores para conectar con audiencias masivas y fortalecer la identidad del torneo.

Además, el proyecto incluirá canciones de diversos géneros y artistas internacionales, lo que refuerza la apuesta por una experiencia multicultural. En este contexto, la participación de Belinda y Los Ángeles Azules no resulta sorpresiva, ya que ambos han colaborado previamente y cuentan con una sólida base de seguidores en América Latina.

Con este lanzamiento, la música vuelve a posicionarse como un puente entre el deporte y la cultura, anticipando el ambiente festivo que acompañará al Mundial en 2026.