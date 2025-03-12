Exnovia de Blessd confirma su nueva relación con románticas fotos junto a un futbolista

La creadora de contenido Nicole Rivera, conocida como La Suprema, sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente su nueva relación sentimental.

¿Quién es el nuevo novio de La Suprema?

Recordemos que la influencer mantuvo anteriormente una relación con el cantante de reguetón Blessd, la cual llegó a su fin tras un tiempo juntos. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente los motivos de la ruptura, diversos rumores señalaron que una tercera persona habría influido en la decisión.

Ahora, fiel a su estilo de compartir momentos importantes de su vida, Nicole publicó en redes sociales una serie de fotografías junto a su nueva pareja, causando revuelo entre sus seguidores. En la descripción escribió: “Y fue así…” y más tarde reafirmó su amor con la frase: “Benditas sean las decisiones que me hicieron coincidir contigo amor”.

¿Quién es Brahian Palacios, el nuevo novio de La Suprema?

El protagonista de estas imágenes es Brahian Palacios, futbolista del Al Wasl FC de la UAE Pro League en Emiratos Árabes Unidos , equipo con el que tiene contrato vigente hasta 2026.

Brahian Palacios nació el 24 de noviembre de 2002 y ha sido convocado a la Selección Colombia Sub-23, participación que le ha permitido consolidar su carrera deportiva. Además, hizo parte del Atlético Nacional, donde consiguió títulos como la Categoría Primera A, la Copa Colombia y la Superliga Colombiana.

Aunque no se conoce con exactitud cuándo inició la relación entre el futbolista y la creadora de contenido, se especula que llevan varios meses saliendo, pues ambos fueron vistos juntos en Dubái.