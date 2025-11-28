CANAL RCN
Manager de Pirlo se tatuó la cara de Blessd y ofreció dinero a quienes hicieran lo mismo

El 'Gordo' apareció con un tatuaje en su brazo donde se ve la cara de Blessd llorando, en medio de las tensiones con Pirlo.

Pirlo Gordo Blessd
FOTO: @cc_elgoldo

noviembre 28 de 2025
08:12 a. m.
A lo largo de las últimas semanas, la tensión entre artistas colombianos ha estado en un punto alto, luego de los ataques entre Pirlo y Blessd, quienes se han enfrentado con producciones musicales, pero también con publicaciones en redes sociales.

Además, hay un proceso activo en la Fiscalía General de la Nación luego de que Iván Andrés Galindo, manager de Pirlo conocido como el 'Gordo', denunciara a Blessd y su equipo de trabajo por un presunto caso de tortura y amenazas contra él y el artista, tras un supuesto robo.

Manager de Pirlo y el tatuaje con la cara de Blessd

Galingo publicó en sus redes sociales una foto donde mostró un controversial tatuaje en el que se incluye la cara de Blessd. Se lo hizo en su brazo, donde representan a una rata, que en este caso sería Pirlo, aplastando al cantante antioqueño.

Además, le dijo a sus seguidores que las primeras personas que le enviaran fotos con el tatuaje de Blessd llorando les estaría enviando 300.000 pesos en efectivo, así como el pago de la sesión, lo que generó controversia en redes.

"La buena y todo, fuimos muy pacientes , aguantamos mucho, pero no se puede abusar de la paciencia de los más recocheros de la clase, todo mundo sabe lo que pasa cuando torean a los de la última fila del salón de clase, no es lo mismo llamar al diablo que verlo encima", escribió.

Reacciones tras el tatuaje de Pirlo y Blessd

Muchos de los comentarios con más likes en la publicación son criticando al productor. "Muy enamorado de blessed para hacerse esa cochinada", escribió uno de los usuarios.

Otro se lo tomó con humor. "¿Se imaginan que Pirlo y Blessd arreglen en el futuro?" generando reacciones entre otros que comentaron, riéndose ante ese escenario hipotético.

