Pirlo hizo quitar música de Blessd durante un evento en Cali y generó polémica

En medio de la controversia entre Pirlo y Blessd, se presentó un hecho que generó controversia en redes sociales.

Blessd y Pirlo
FOTO: Blessd y Pirlo en Instagram

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
11:46 a. m.
Desde hace varios días, hay controversia entre los artistas Blessd y Pirlo, quienes además de lanzarse ataques en producciones musicales conocidas como 'tiraderas', también se han enfrentando a través de publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, la situación también trascendió a lugares públicos, luego de lo hecho por Pirlo en medio de un evento en el que se encontraba en Cali. Pusieron música de 'El Bendito' y su equipo obligó al DJ a quitarla.

En video: así reaccionó el equipo de Pirlo

La situación se presentó en el evento 'La Juntada Cali', donde se reunieron varias celebridades y creadores de contenido para una fiesta organizada por 'Belos Maki'. En ese momento, sonaba una canción de Don Omar y el DJ la cambió para poner 'Soltera' de Blessd en el proyecto W Sound de Westcol.

Inicialmente, se comenzaron a escuchar algunos silbidos, pero posteriormente varias personas que al parecer harían parte del equipo de trabajo de Pirlo, increparon al DJ invitado, quien rápidamente reaccionó cambiando a una canción de Bad Bunny.

Controversia en redes sociales por el gesto de Pirlo

Luego de que se diera a conocer lo que pasó con videos compartidos en redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos cuestionaron que otras personas se tengan que ver involucradas en conflictos que no tienen nada que ver con ellos.

Por otro lado, algunos criticaron al DJ, pues conocieron la tensión existente entre ambos artistas, tomó la decisión de poner música de Blessd justamente cuando Pirlo se encontraba presente.

