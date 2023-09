Exnovia de Cristian Montenegro reveló detalles de su relación amorosa: "pensé que era diferente"

Este lunes 11 de febrero se estrenó el programa ‘Hablando Claro’ del Canal RCN, con Flavia Dos Santos como presentadora. En este nuevo formato, la psicóloga y sexóloga le llevará historias de la vida real a los televidentes.

En el primer capítulo, la brasileña tuvo en el set a Cristian Montenegro, conocido en las redes sociales por mantener una relación sentimental con una muñeca de trapo, incluso haber oficializado su matrimonio y mencionar tener unos hijos con ella.

Además de este hombre, estuvo en el set Karen Rodríguez, expareja de Cristian para hablar acerca de la situación amorosa que ellos mantuvieron años atrás.

Expareja de Cristian Montenegro habló en el Canal RCN

En diálogo con Flavia, Karen mencionó detalles de su relación afectiva con Montenegro: “Nos conocimos en una capacitación de trabajo, salí con él un año. En 2021 fui a la casa de él y con sorpresa vi a un muñeco y me asusté. Me puse nerviosa, le dije que eso no era correcto y que no era de una persona normal”, mencionó.

Además de ello, la expareja de Montenegro resaltó: “pensé que era diferente, una persona normal, que íbamos a salir a hacer planes bonitos, ir a cine y comer algo. Nunca había visto a alguien con ese comportamiento“, dijo en el programa ‘Hablando claro’.

Ante esta situación, el joven se defendió y dijo que ella estaba con él por interés. Sin embargo, Karen negó esto.

Polémica en las redes sociales por fotografías públicas

Con contundencia, Karen mencionó que está cansada del escarnio público y que piensa interponer una denuncia contra el bogotano por utilizar fotografías suyas en las redes sociales sin su consentimiento.

En entrevista, confirmó que Montenegro tenía comportamientos extraños y que no eran una pareja normal. Por último, Flavia Dos Santos logró convencerlos para que se dieran la mano en son de paz.

