Exnovio de Laura González reveló detalles íntimos tras la denuncia pública de la influencer: video

Las redes sociales se vieron conmocionadas por una polémica que tiene como protagonistas a la creadora de contenido Laura González y a su expareja.

Laura González, conocida por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele y La Casa de los Famosos Colombia denunció públicamente que está siendo víctima de intimidaciones.

El hombre en el centro de esta controversia, identificado como Juan Martín Moreno Palomo, se ha convertido en el foco de atención, en una historia que se hizo viral.

Laura González relató que conoció a Moreno Palomo en Dubái, donde mantuvieron una relación. Según su versión, él la llenó de costosos regalos y gestos lujosos, pero la situación se tornó oscura tras su regreso a Colombia.

Fue entonces cuando, según la creadora de contenido, comenzaron las amenazas por parte de su expareja, quien además le estaría exigiendo la devolución de los obsequios que le había entregado.

Ante la avalancha de acusaciones, Juan Martín Moreno Palomo rompió su silencio y se defendió públicamente, ofreciendo su propia versión de los hechos.

En sus declaraciones, el hombre afirmó haber sido él quien pagó por los viajes de Laura a Dubái, y la acusó de vivir una vida escondida y de querer aparentar una relación "idílica" para las redes sociales.

Asimismo, expuso la cantidad de dinero que, según él, invirtió en regalos para la influencer, sumando más de 160 millones de pesos en artículos de lujo y accesorios.

Juan Martín Moreno Palomo es un hombre de 40 años, español, que conquistó a Laura González y según los chats revelados por ella, él le escribió lo siguiente:

Tú sabías que te metías con un traqueteo y sabías bien quien soy. Entonces ya me mamé. Yo te voy a tratar bien y no te va a faltar nada, pero esto no se acaba cuando tú digas. El día que yo te haga algo malo te lo compro, pero no te he hecho nada