¿Ryan Castro hará dos conciertos nuevos en Colombia?: estas serían las dos ciudades elegidas

No cabe duda de que Ryan Castro se ha consolidado como uno de los artistas más representativos del género urbano en los últimos años y no es para menos, pues el antioqueño ha tenido la capacidad de reinventar su estilo musical al abordar una gran variedad de géneros sin perder su esencia urbana.

El “cantante del ghetto” ha revolucionado la industria actual ya que su trayectoria musical ha ido creciendo al contar colaboraciones de alto impacto con artistas como J Balvin, Maluma, entre otros.

Tras el rotundo éxito de sus dos primeros estadios en el país, el artista estaría dejando pistas de sus próximas dos presentaciones en otras ciudades diferentes a Medellín y Bogotá.

¿Cuándo serán los próximos conciertos de Ryan Castro?

El intérprete de ‘Sanka’ se ha convertido en uno de los mayores referentes de las campañas de expectativa ya que varias de sus frases insignia han servido para que, sin siquiera mencionar su nombre, su fanaticada identifique que se trata del “tío Ryan”.

La aparición de distintas vallas publicitarias ya ha aumentado las expectativas entre todos sus fanáticos, quienes aseguran que ya se encuentra anunciando sus nuevas presentaciones. Se trataría de Cali y Bucaramanga y sus fechas de presentación podrían ser los próximos 22 y 29 de agosto respectivamente.

Aunque el anuncio todavía no se ha hecho oficial por parte del artista y su equipo de trabajo, cientos de fanáticos ya manifestaron su gran emoción por ver una vez más al antioqueño tras el rotundo éxito durante la venta de la boletería para su primer Campín.

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Ryan Castro anuncia su gira en Estados Unidos

El cantante se encuentra haciendo historia por todo el mundo ya que ahora anunció la lista completa de las ciudades de Estados Unidos que visitará con su gira ‘Sendé The Last Dance Tour’.

Con más de 15 fechas estipuladas, el paisa manifestó tener una sorpresa para todos sus fanáticos que se encuentren en las ciudades mencionadas. Así mismo, recordó tener una deuda con Colombia por lo que su anuncio aumentó las expectativas de los que podrían ser sus conciertos en Cali y Bucaramanga.