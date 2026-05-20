Los 5 fraudes digitales con IA que azotan a Colombia y cómo detectarlos en 10 segundos

El fraude digital en Colombia ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsado por el uso de Inteligencia Artificial (IA), deepfakes y tecnologías de impresión avanzada que están logrando engañar a los sistemas de verificación y a los usuarios comunes.

Según las cifras más recientes de Asobancaria, solo en el primer semestre se registraron 309.158 reclamaciones por fraude digital relacionado con pagos y compras, lo que representa el 80% del total de las quejas del sistema financiero. Esta alarmante cifra equivale a más de 1.700 ataques informáticos cada 24 horas.

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La magnitud del problema se refleja directamente en los bolsillos de los ciudadanos. El informe Fraude en Colombia de DataCrédito Experian reveló que el 36,6% de los colombianos —es decir, uno de cada tres— afirma haber sido víctima directa de una estafa en el último año.

Sin embargo, el panorama real podría ser mucho peor: el 69% de los afectados decide no denunciar debido a la complejidad de los trámites o la falta de acompañamiento institucional.

Los 5 fraudes digitales con IA que azotan a Colombia

Los días de los correos electrónicos masivos con mala ortografía quedaron en el pasado. De acuerdo con la compañía tecnológica AUCO, especializada en verificación de identidad, los delincuentes ahora construyen identidades completas y clonan rostros con IA para engañar a bancos, fintechs, comercios y plataformas de firma digital.

Las modalidades que más han evolucionado y ante las cuales se debe mantener máxima alerta son:

Identidad sintética: Mezclan datos reales de una persona con un rostro creado por IA para abrir cuentas o solicitar créditos.

WhatsApp empresarial suplantado: Cuentas falsas con logos corporativos reales que exigen códigos o datos bancarios.

Documentos de nueva generación: Cédulas falsas con hologramas y códigos de barras editados que pasan inspecciones visuales sencillas.

Ataques a la biometría facial: Uso de fotos de alta resolución o pantallas para burlar los sistemas de reconocimiento tradicionales.

Firmas desde ubicaciones imposibles: Manipulación de la geolocalización de los dispositivos para firmar contratos haciéndose pasar por otra persona.

¿Cómo protegerse en 10 segundos?

Expertos recomiendan que, antes de firmar cualquier documento digital, realizar un pago o entregar datos personales, el usuario se tome unos segundos para responder preguntas clave: ¿La foto o selfie requerida se está tomando en tiempo real y con prueba de movimiento? ¿Se verificó que el número de contacto corresponda realmente al titular?

La recomendación de los analistas no es abandonar la virtualidad, sino desconfiar de los procesos que prometen una rapidez extrema a cambio de omitir pasos de seguridad, y activar siempre el doble factor de autenticación en todas las cuentas.

En caso de ser víctima, las autoridades instan a reportar el caso de inmediato ante el CAI Virtual de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación dentro de las primeras 24 horas.