Expopet Colombia 2026: fechas, actividades y Día del Perro

Para celebrar este vínculo único y conmemorar el Día Internacional del Perro, Expopet 2026 llega a Corferias con una edición repleta de experiencias y bienestar para nuestras mascotas.

¿Cuántas familias tienen mascotas en Colombia?

El cariño por los animales de compañía no es solo una percepción en las calles, es una realidad fuertemente respaldada por las cifras. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia dos de cada tres hogares conviven con al menos un animal de compañía. Dentro de esta contundente estadística, los perros se consolidan como las mascotas más presentes en las familias colombianas.

Este panorama demuestra que el 67% de los hogares del país ha abierto sus puertas a un peludo, convirtiéndolos en miembros fundamentales de su núcleo familiar. Por ello, cada 21 de julio, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Perro, cobra mayor relevancia como la excusa perfecta para celebrar a estos compañeros incondicionales.

El millonario mercado de las mascotas en el país

El amor por los animales se traduce también en una importante dinámica económica nacional. Impulsados por el deseo de ofrecer mayor bienestar, salud y cuidado a sus perros, los dueños están transformando el mercado. Según datos revelados por Euromonitor International, el gasto en productos y servicios para mascotas en Colombia continuará creciendo a un ritmo acelerado y superará los 6 billones de pesos en los próximos años.

Este dinamismo económico es impulsado por diversas categorías que los dueños priorizan, entre las que destacan:

La alimentación especializada para mascotas.

Los servicios y productos orientados a la salud.

Los accesorios y servicios especializados, diseñados especialmente para perros.

Leyes que protegen a los perros en Colombia

A la par de este vínculo cada vez más fuerte entre las personas y sus perros, Colombia ha logrado grandes avances normativos en materia de protección y bienestar. El país cuenta con varias legislaciones clave:

Ley 1774 de 2016: Marcó un hito histórico al reconocer oficialmente a los animales como seres sintientes. Además, esta ley reforzó su protección frente al maltrato y estableció sanciones claras para los infractores.

Marcó un hito histórico al reconocer oficialmente a los animales como seres sintientes. Además, esta ley reforzó su protección frente al maltrato y estableció sanciones claras para los infractores. Ley 2054 de 2020: Es una normativa orientada a prevenir el abandono de los animales. También busca fortalecer el apoyo institucional hacia los programas de protección animal.

Es una normativa orientada a prevenir el abandono de los animales. También busca fortalecer el apoyo institucional hacia los programas de protección animal. Ley 2455 de 2025: Conocida popularmente como “Ley Ángel”, esta legislación reciente refuerza las acciones del Estado para sancionar el maltrato animal. Su objetivo complementario es promover una sólida cultura de respeto hacia los animales de compañía.

Estos avances demuestran una profunda transformación: hoy los perros son reconocidos y valorados como seres que merecen todo el cuidado, respeto y protección legal.

Actividades imperdibles de Expopet en Corferias

Para festejar esta conexión única e interespecie, Expopet Colombia se prepara para abrir sus puertas del 13 al 17 de agosto en Corferias. Esta XI edición del evento contará con una gran muestra comercial de más de 200 expositores.

Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet en Corferias, señaló:

Hoy los perros ocupan un lugar muy especial en la vida de las personas. En Expopet queremos celebrar ese vínculo y seguir promoviendo espacios donde el bienestar, el cuidado y la tenencia responsable sean protagonistas.

Durante los cinco días de feria, las familias podrán disfrutar de actividades especializadas y experiencias diseñadas para el disfrute de los perros, como:

El circuito de Canisalto.

Las competencias de Canicross.

La Escuela de la Felicidad Canina.

La tradicional Exposición Canina y la zona de Pet Arena.

Para conocer más detalles sobre la programación y las actividades del evento, los interesados pueden visitar el portal oficial www.expopet.com.co.