¿Cada cuánto se debe cambiar un casco para moto? Estas son las señales de alerta

El casco es el principal aliado de un motociclista en caso de un accidente, pero muchas personas desconocen que este elemento también tiene una vida útil.

Aunque por fuera luzca en buen estado, sus materiales internos pueden deteriorarse con el paso del tiempo o perder su capacidad de protección después de un impacto.

En Colombia, donde cerca de 14 millones de personas utilizan la motocicleta como medio de transporte o herramienta de trabajo, revisar periódicamente el estado del casco es una práctica clave para reducir el riesgo de lesiones graves.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), usar un casco correctamente disminuye en más del 40 % el riesgo de muerte y cerca del 70 % el de lesiones graves en un siniestro vial.

¿Cada cuánto se debe cambiar un casco para moto?

Los expertos coinciden en que un casco debe reemplazarse inmediatamente si ha sufrido un impacto fuerte, incluso cuando no presente grietas o daños visibles. Esto se debe a que la espuma interna está diseñada para absorber la energía del golpe y, una vez cumple esa función, puede perder gran parte de su capacidad de protección.

Además, el desgaste natural también afecta su eficacia. La exposición constante al sol, la humedad, el sudor, el polvo y algunos productos químicos deterioran progresivamente los materiales internos. Por esta razón, la mayoría de fabricantes recomienda cambiar el casco aproximadamente cada cinco años, aunque este periodo puede variar según las condiciones de uso y conservación.

Cinco aspectos que debe revisar antes de usar su casco

La iniciativa Movemos Colombiarecomienda hacer una inspección rápida antes de cada recorrido para verificar que el casco continúe ofreciendo la protección adecuada.

Entre los aspectos más importantes están comprobar que cuente con una certificación vigente, como NTC 4533, ECE 22.05, ECE 22.06 o DOT/FMVSS 218, y asegurarse de que no haya recibido golpes importantes anteriormente.

También es fundamental revisar que las correas, el sistema de retención y el acolchado interior estén en buen estado, además de verificar que la visera no tenga rayones que dificulten la visión.

Finalmente, el casco debe ser de la talla correcta, ajustarse firmemente a la cabeza y permanecer siempre abrochado durante todo el recorrido.

Como recordó Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, "la mejor protección no depende del precio del casco, sino de que sea un producto certificado, esté en buenas condiciones y se utilice correctamente".

En Colombia, además, la normativa exige que los cascos comercializados cumplan con los requisitos técnicos establecidos por el Ministerio de Transporte, una medida que busca ofrecer mayor seguridad a los millones de motociclistas que circulan diariamente por las vías del país.