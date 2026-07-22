Congreso debate proposiciones sobre posesión de De la Espriella en guarnición militar

Congresistas de Salvación Nacional y Partido Liberal ya presentaron una proposición con la que buscan que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tome su juramento en una guarnición militar en el Cauca y no en el centro de Bogotá.

La iniciativa ya cuenta con la firma de varios legisladores que respaldan esta posibilidad. En entrevista con La FM, el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, aseguró que en Senado ya inició un diálogo “con 44 compañeros” para trasladar el Congreso el 7 de agosto, mientras que en Cámara de Representantes, bajo el liderazgo Carol Borda, ya suman 63 firmas que respaldan la proposición.

“Autorícese el traslado temporal de la sede del Congreso de la República para que, reunido en pleno el 7 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el periodo constitucional 2026-2030. La sesión tendrá carácter excepcional y se realizará como expresión de unidad nacional, integración territorial y respeto por la voluntad democrática de los colombianos”, se lee en la proposición.

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En paralelo, el partido Pacto Histórico, también presentó dos proposiciones en Senado, una en la que sostienen que De la Espriella se debe posesionar en Bogotá, y otra que no posesionen al presidente electo hasta que decidan las demandas de nulidad en su contra.

Divisiones en la mesa directiva de Senado por lugar de posesión de De la Espriella

La discusión sobre el lugar de la posesión presidencial ha generado tensiones en la mesa directiva del Senado. Aunque el presidente de la corporación ha mostrado apertura a la idea de trasladar la ceremonia a una guarnición militar, el vicepresidente Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico, advirtió que “legalmente la posesión no se puede adelantar en una guarnición militar”.

Según el senador, este acto debe ser entendido como “un acto de unión entre los colombianos, no una demostración de fuerza”, y recordó que la democracia se fundamenta en la Constitución y las instituciones, no en los fusiles.

Ocampo insistió en que llevar la ceremonia a un escenario castrense pondría a las Fuerzas Militares en una situación “completamente innecesaria”. Planteó la disyuntiva: “¿Qué deben hacer los militares? ¿Rendir honores sin la autorización del comandante supremo en ejercicio y exponerse a investigaciones disciplinarias? ¿O abstenerse y ser señalados de desconocer al nuevo Presidente?”. Para el vicepresidente del Senado, esa discusión nunca debió abrirse, pues las Fuerzas Militares son instituciones apolíticas y no pueden ser utilizadas como escenario de una disputa política.