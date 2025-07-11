Exposición “Arquificciones” de Susana Carrié: arte, memoria y ciudad en el Museo de Memoria de Colombia

La muestra invita a los visitantes a recorrer una galería al aire libre donde la ciudad se convierte en escenario de reflexión sobre la memoria, el tiempo y la transformación urbana.

Una exposición que convierte el espacio público en arte y reflexión

Desde el 8 hasta el 16 de noviembre de 2025, la plazoleta box culvert del Museo de Memoria de Colombia se transformará en una galería al aire libre con la exposición Arquificciones.

Esta iniciativa del CNMH busca acercar el arte a la ciudadanía y generar un diálogo entre la arquitectura, la memoria y los paisajes urbanos contemporáneos.

El espacio, concebido como un punto de encuentro entre la ciudad y sus habitantes, permitirá a los visitantes experimentar cómo el arte puede reinterpretar los lugares que habitamos y resignificar nuestras memorias colectivas.

Susana Carrié y la poética de la ciudad como cuerpo vivo

Susana Carrié, fotógrafa y artista visual galardonada con el Premio Nacional para Mujeres Fotógrafas con Trayectoria del Ministerio de Cultura en 2023, presenta una serie inédita inspirada en su proyecto BoGotham.

En Arquificciones, la artista explora las ruinas contemporáneas y las ficciones arquitectónicas que habitan en la ciudad, transformando el paisaje urbano en una alegoría del tiempo y la identidad. “La memoria no es solo recuerdo, sino arquitectura”, afirma Carrié, quien concibe su obra como un ejercicio visual y simbólico sobre lo que permanece y lo que se transforma en la ciudad.

El CNMH y el arte como vehículo de memoria colectiva

El proyecto se desarrolla en articulación con el equipo del Museo de Memoria de Colombia, como parte del compromiso institucional del CNMH con el arte y la memoria.

A través de esta exposición, la entidad busca promover espacios de diálogo y reflexión sobre las transformaciones urbanas y su relación con las memorias colectivas del país.

La muestra se inscribe en la estrategia del Museo de Memoria de Colombia de abrir su espacio público a manifestaciones artísticas que conecten el pasado con el presente a través del lenguaje visual.

Fechas, lugar y acceso gratuito a la exposición “Arquificciones”

Título de la exposición: Arquificciones

Artista: Susana Carrié

Lugar: Plazoleta – box culvert del Museo de Memoria de Colombia, Bogotá, D. C.

Inauguración: Sábado 8 de noviembre a las 11:00 a. m.

Exhibición: Del 8 al 16 de noviembre de 2025

Organiza: Centro Nacional de Memoria Histórica

Apoyo: Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura

La entrada será libre durante todo el periodo de exhibición, lo que convierte a Arquificciones en una oportunidad única para explorar el vínculo entre el arte, la memoria y la ciudad.