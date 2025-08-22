Prográmese: Hip Hop al Parque 2025 regresa al Simón Bolívar

Los bogotanos tendrán la oportunidad de vivir este sábado 23 y domingo 24 de agosto el Hip Hop al Parque 2025. El epicentro de alta calidad musical alternará sonidos clásicos y nuevas tendencias con artistas tanto emergentes como consolidados.

Hip Hop al Parque 2025

El gran evento se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar por lo que la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes presentaron la programación oficial para que los fanáticos puedan establecer horarios y asistir.

Este año los sonidos del Bronx neoyorquino, los barrios de Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá serán los representantes hispanoamericanos y se tomarán un mismo escenario para articular la vieja y nueva escuela de la edición número 27 del evento.

“Este año el festival quiere mostrar que, sin importar los años que lleven los artistas o seguidores haciendo parte de esta comunidad, lo importante es trabajar unidos, aprender uno del otro para continuar la consolidación y globalización del hip hop para, de esa forma, dejar buenas bases y un mensaje claro para futuros seguidores: no es cuestión de edad o generación; son la pasión por el arte y el amor por la comunidad los factores que hacen valiosa la cultura hip hop”, explica María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes - Idartes.

Artistas que se presentarán en el Hip Hop al Parque 2025

Según la información oficial, compartida por medio de las redes sociales del evento, el evento contará con artistas tanto nacionales como internacionales. Por esto, el sábado 23 de agosto se presentarán los siguientes artistas: Doggy Fresh, Dj Yamant, Batallas Breaking Biva 1 y 2, Spektra de la Rima, H2O Hip Hop Organizado, Lord Kossity, Alfa Gama, Batallas Breaking Biva 3 y 4, Neblinna, Dj German López, Aros García, The Beatnuts, Granuja, Ana Tijoux.

Por su parte, el domingo 24 se presentarán: Monfu YWC, Dj Hype Box, Conexao Katrina, Semifinales batallas Breaking Biva, El Nido, H-ico el señor del Funk, Dj Destroy Arms, Las Ninyas del corro, Final batallas Breaking Biva, M.A.D Fellaz, Exhibición Red Bull Freestyle, DJ Saizawer, Coast Contra, Jamblock, El B.