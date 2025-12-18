CANAL RCN
Así celebró Atlético Nacional el título de Copa ante Medellín: "un minuto de silencio"

“Un minuto de silencio”: el cántico con el que Atlético Nacional festejó el título frente al DIM por Copa BetPlay.

Celebración Atlético Nacional vs. Medellín Copa BetPlay
Foto: captura pantalla Fútbol RCN

diciembre 18 de 2025
08:44 a. m.
La noche en el estadio Atanasio Girardot terminó teñida de verde. Atlético Nacional celebró con euforia la conquista de la Copa BetPlay tras imponerse por la mínima diferencia a Deportivo Independiente Medellín, en una final que no solo definía un título, sino el orgullo del clásico antioqueño.

El pitazo final desató una fiesta que se extendió en el camerino, donde los jugadores descargaron la tensión acumulada con cánticos, saltos y una celebración que rápidamente se hizo viral, tras disturbios en la cancha entre la hinchada popular de Medellín y Nacional.

El gol que marcó la diferencia fue suficiente para inclinar la balanza a favor del conjunto verdolaga, que supo administrar la ventaja en un partido cerrado y cargado de emociones. Con este resultado, Nacional no solo levantó un nuevo trofeo, sino que logró una victoria histórica frente a su máximo rival en una final oficial.

Atlético Nacional festejó el título de la Copa BetPlay con euforia ante Medellín

Las imágenes posteriores al partido mostraron el ambiente festivo que se vivió puertas adentro del vestuario. Entre risas, abrazos y la presencia de algunos familiares, los jugadores entonaron un cántico que no pasó desapercibido: “Un minuto de silencio para el rojo que está muerto”.

La frase, dirigida al DIM, generó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos celebraron la efusividad del triunfo y otros cuestionaron el tono burlón de la celebración.

Futbolistas como David Ospina, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y todo el plantel aparecieron en los videos difundidos en plataformas digitales, evidenciando la unión del grupo tras alcanzar un objetivo que tenía un fuerte componente emocional.

Un título que refuerza la historia de Nacional y sigue golpeando a Medellín

Con esta consagración, Atlético Nacional amplió su extenso palmarés y se consolidó aún más como el club más ganador del fútbol colombiano, alcanzando 37 títulos oficiales.

Además, dejó atrás viejos fantasmas, como la final perdida ante Medellín en 2004, un recuerdo que durante años fue una espina para la institución.

Del otro lado, la derrota profundizó la frustración del Independiente Medellín, que continúa sin levantar un trofeo desde 2020.

