Economía

El dólar subió este 18 de diciembre y alcanzó un nivel que no se veía hace días en Colombia

El dólar volvió a subir en Colombia y alcanzó un valor que no se veía desde hace más de un mes, según la TRM de este jueves.

El dólar subió este 18 de diciembre y alcanzó un nivel que no se veía hace días en Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
08:41 a. m.
El dólar en Colombia volvió a mostrar una tendencia alcista este jueves 18 de diciembre, en una jornada que estuvo marcada por movimientos moderados pero significativos para el mercado cambiario.

La divisa estadounidense abrió la sesión en $3.875, registrando un aumento frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy fue fijada en $3.866,77, según datos oficiales.

Durante las primeras horas de negociación, la moneda estadounidense se movió en un rango estrecho, con un precio mínimo de $3.866,50 y un máximo de $3.875.

Dólar en Colombia subió y tocó su nivel más alto en más de un mes

De acuerdo con el comportamiento del mercado, la cotización del dólar para este jueves 18 de diciembre de 2025 subió 19,67 pesos, lo que equivale a un incremento del 0,51 % frente al cierre del día anterior.

Con este movimiento, la divisa alcanzó su nivel más alto en más de un mes, algo que no ocurría desde el pasado 5 de noviembre de 2025.

En comparación con la misma jornada de la semana anterior, el dólar también mostró una leve alza del 0,32 %, es decir, 12,49 pesos más.

Mientras tanto, frente al mes anterior, el incremento fue más notorio, con una variación positiva del 2,71 %, equivalente a 102 pesos, lo que confirma una recuperación gradual de la moneda estadounidense en el mercado local.

Balance del dólar frente al año y contexto del mercado

Pese al repunte registrado este jueves, el comportamiento del dólar en el acumulado del año sigue mostrando una tendencia a la baja. Frente al inicio de 2025, la divisa ha caído un 12,3 %, lo que representa una disminución de 542,38 pesos. De igual manera, al comparar con el mismo día del año anterior, el dólar registra una reducción del 11,01 %, equivalente a 478,55 pesos.

Este contexto evidencia que, aunque el dólar ha tenido repuntes puntuales en las últimas semanas, su valor sigue estando por debajo de los niveles observados a comienzos de año.

Analistas señalan que factores como la expectativa sobre las tasas de interés internacionales, el comportamiento del petróleo y la cautela de los inversionistas en diciembre influyen directamente en estas variaciones.

Por ahora, el mercado permanece atento a los próximos movimientos, en medio de un cierre de año que suele traer menor liquidez, pero también episodios de volatilidad que impactan el bolsillo de los colombianos.

