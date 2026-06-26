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🔴EN VIVO🔴 Noruega vs. Francia, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

¡Se juega el partido más esperado del grupo I! Conéctese con todas las emociones.

Nicolás Forero

junio 26 de 2026
12:00 p. m.
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Francia y Noruega juegan este viernes 26 de junio de 2026 su último partido de la fase de grupos.

Ambas selecciones, tras ganar sus primeros partidos, ya se encuentran clasificadas a los dieciseisavos del certamen mundialista, pero definirán quién se queda con la primera posición del grupo I.

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El partido iniciará a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Boston, situado en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos, que está disponible para 65.000 espectadores.

Así está la tabla de posiciones del grupo I del Mundial 2026, con Francia y Noruega

Hasta el momento, antes de que se juegue el partido definitivo de la tercera fecha, Francia tiene el liderato del grupo I por superar a Noruega en la diferencia de gol.

El panorama está así:

  1. Francia: 6 puntos (+5).
  2. Noruega: 6 puntos (+4).
  3. Senegal: 0 puntos (-3).
  4. Irak: 0 puntos (-6).

¿Cómo llega Francia al partido vs. Noruega en el Mundial 2026?

La Francia de Deschamps debutó ganándole 3-1 a Senegal, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Los goles de los 'galos' fueron de Mbappé (66' y 90+6') y Bradley Barcola (82'), mientras que el descuento de Senegal lo anotó Mbaye (90+5).

Posteriormente, en el Estadio Filadelfia, Francia se midió vs. Irak y se impuso 3-0 con goles de Mbappé (14' y 54') y Dembélé (66').

¿Cómo llega Noruega al partido vs. Francia por el Mundial 2026?

En su primer partido del Mundial 2026, Noruega derrotó 4-1 a Irak con celebraciones de Haaland (29' y 43'), Ostigard (76') y Hussein (90+6').

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Mientras tanto, en la segunda fecha, en un partidazo vs. Senegal, ganó 3-2 con otro doblete de Haaland (48' y 58') y un tanto más de Pedersen (43').

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