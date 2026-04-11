La Gala Vogue del Día de Muertos deslumbró en Bogotá con muralismo femenino

La Gala Vogue del Día de Muertos, presentada por Tequila Don Julio, regresó a Bogotá para celebrar su tercera edición consecutiva. El Bronx Distrito Creativo fue el epicentro para presentar la sofisticación de la moda contemporánea, coincidiendo con una de las festividades ancestrales más representativas de México.

La velada inició con la recepción oficial liderada por la modelo e influenciadora Valentina Ferrer, quien actuó como co-host de la noche junto a Atenea Morales. Tras el recorrido por la alfombra roja, las anfitrionas ofrecieron unas palabras de bienvenida que dieron paso al tradicional brindis inaugural, marcando el comienzo de una agenda caracterizada por el diseño local, la música en vivo y la conmemoración artística.

“Espíritu monumental”: el tributo del código de vestimenta al muralismo femenino

El código de vestimenta de esta edición, titulado “Espíritu monumental: Miradas al muralismo femenino”, invitó a los asistentes a rendir homenaje al legado histórico y estético de las mujeres en el muralismo. A través de paletas de color audaces, pinceladas estructurales, texturas elaboradas y tejidos de alta costura, los atuendos de las celebridades reflejaron el impacto de este movimiento artístico.

La propuesta buscaba representar el acto de vestir como una manifestación simbólica para mantener viva la memoria de las creadoras que transformaron el arte público. Cada diseño en la alfombra roja tradujo la lucha, las obras y la relevancia histórica de las muralistas a lenguajes contemporáneos de la moda.

La pasarela de Malva y Mariana Gómez encendieron la alfombra roja

El momento cumbre de la velada llegó con la presentación del desfile “De su mano”, a cargo de la tienda multimarca Malva. La pasarela combinó innovación textil y raíces culturales, exhibiendo piezas exclusivas que dialogaron con la temática de la noche.

El desfile estuvo acompañado por la actuación en vivo de la cantante y actriz colombiana Mariana Gómez, quien interpretó su repertorio junto a un grupo de mariachis.

El impacto de la cultura mexicana y la moda internacional en Bogotá

La consolidación de la Gala Vogue en Bogotá evidencia el crecimiento de la ciudad como una plaza estratégica para la industria del lujo y los eventos de gran formato en América Latina. La articulación entre plataformas globales como Vogue, marcas premium como Don Julio y la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo fortalece la oferta de entretenimiento y posiciona al talento local ante la mirada internacional.