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Senado aprueba impuesto a vapeadores y cigarrillos electrónicos: recaudo irá a salud y deporte

El nuevo gravamen corresponderá al impuesto al consumo y estará compuesto por dos elementos.

Foto: creada por Magnific
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Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
08:51 p. m.
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Con una votación de 79 votos a favor y uno en contra, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que actualiza la legislación sobre el tabaco en Colombia e incorpora nuevos impuestos para productos como vapeadores, cigarrillos electrónicos y productos de nicotina oral.

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La iniciativa busca fortalecer los recursos para los sectores de salud y deporte mediante un recaudo estimado cercano a un billón de pesos.

El senador del Centro Democrático y ponente del proyecto, Juan Caicedo, explicó que la medida no representa un aumento de impuestos para los vapeadores, sino la creación de una carga tributaria que hasta ahora no existía para estos productos en el país.

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Según indicó, la actualización de la ley extiende el esquema fiscal que ya aplicaba para los cigarrillos tradicionales y otros productos derivados del tabaco.

Recursos para salud y deporte

De acuerdo con lo aprobado por el Senado, el recaudo generado por el nuevo impuesto tendrá una destinación específica. El 16 % de los recursos será dirigido al deporte, mientras que el 84 % restante se invertirá en el sector salud.

Caicedo señaló que estos fondos servirán principalmente para el aseguramiento en salud, así como para programas de prevención, infraestructura y proyectos que deben ejecutar los departamentos.

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El congresista destacó que la medida podría representar un alivio para las finanzas territoriales y contribuir al fortalecimiento del sistema de salud.

Así funcionará el impuesto

El nuevo gravamen corresponderá al impuesto al consumo y estará compuesto por dos elementos. El primero será un componente específico, que establece una tarifa fija para cada producto, independientemente de su valor comercial.

El segundo componente será ad valorem, es decir, variará según el precio de venta al público. En el caso de los vapeadores, este componente quedó fijado en el 20 %, explicó el senador.

Con este esquema, el Gobierno espera ampliar la base tributaria de productos relacionados con el consumo de nicotina y generar nuevos recursos para financiar programas de interés público.

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