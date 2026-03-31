¡Confirmado! Feid anunció que volverá a presentarse en Bogotá: aquí los detalles

Ya es un hecho que Salomón Villada, más conocido como Feid, hará su nuevo y esperado concierto en la capital colombiana. Esto a raíz de que en las horas más recientes compartió una historia, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló la fotografía del flayer de su gira mundial ‘Feid vs Ferxxo Falxo Tour’ con el nombre de la ciudad.

¿Qué se sabe de la presentación de Feid en Bogotá?

El show del paisa ya se venía especulando hace unas semanas atrás cuando el intérprete de ‘Alakran’ compartió la información oficial de la gira que llevará a cabo por diferentes ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, no fue hasta las horas más recientes cuando el hombre reveló que era confirmada su presentación de la que todavía no se conoce la fecha, lugar ni boletería.

Por esto, el paisa ha estado compartiendo diferentes historias en donde ha invitado a sus seguidores a seguir escuchando su más reciente álbum ‘El green print: la saga’, pues la disponibilidad de la boletería se encuentra limitada por un registro previo que sus más fieles fanáticos tuvieron que realizar.

¿Cómo es el proceso para adquirir la boletería?

No cabe duda de que Feid se ha distinguido por romper todos los esquemas convencionales sobre los demás artistas. Considerado como uno de los grandes del marketing musical, el paisa realizará una gira fuera de lo común que empieza por un registro novedoso.

La venta de las boletas dará inicio a partir de este martes 31 de marzo a las 10 de la mañana. No obstante, el ingreso se encuentra condicionado por el registro previo que sus seguidores debieron realizar por medio de los links que Feid estuvo publicando en días previos en sus redes sociales.

Aquellos que lograron hacer el registro recibirán códigos exclusivos para ingresar a la plataforma y comprar sus boletos en la primera fase. Dicho sistema también establece un tope de entradas por persona para evitar la reventa de entradas.

El proceso también se está direccionando desde la comunidad oficial de fanáticos Green Print que estaría gestionando el envío de los códigos para todos los asistentes.