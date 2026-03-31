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“Doy todo por los niños”: Yuli Ruiz habló de su polémico video bailando con un menor de edad

La más reciente eliminada del juego rompió el silencio sobre el video que generó un amplio debate en redes sociales.

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marzo 31 de 2026
07:10 a. m.
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Colombia entera tiene los ojos puestos sobre La Casa de los Famosos ya que los giros inesperados en el juego y las amplias polémicas que se han suscitado ya han despertado una amplia conversación en redes sociales.

Por supuesto, la más reciente eliminación de Yuli Ruiz ha generado alto impacto entre los fanáticos del juego, pues la mujer no solo generó discusiones dentro del recinto, sino también por fuera de la casa más famosa del país.

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¿Qué pasó con Yuli Ruiz?

En las semanas más recientes, las redes sociales se vieron permeadas por un discutido video en el que se observaba a la mujer en una institución académica junto a varios de sus estudiantes.

No obstante, las críticas se desataron a raíz de la viralización del clip en el que se le observa a la antioqueña bailando junto a un menor de edad que, según cientos de internautas, habría sido una escena “explícita”.

El debate se alimentó desde diferentes frentes ya que en distintos medios de comunicación se habló sobre dicha conducta por parte de la mujer que, según los internautas, habría sido incorrecta.

Por esto, su más reciente entrevista en el programa ‘Buen día, Colombia’ abrió nuevamente el debate ya que Nicolás Arrieta, excompañero de la paisa en la tercera temporada del programa, aprovechó ese instante para indagar sobre las causas por las que habría protagonizado el hecho.

Pese a que Ruiz manifestó que todavía no posee el contexto de la situación ya que no ha tenido la oportunidad de tomar un teléfono celular para enterarse de lo ocurrido, la más reciente eliminada manifestó que llegó a ser amenazada con el video antes de ingresar a la competencia.

“Varios colegios me abrieron las puertas para mi campaña. No sé qué es lo que está pasando afuera, pero lo que pasó fue que varios colegios me abrieron las puertas. Me imagino que es con un chico que tiene 14 años, todos los niños decían que baile con Yuli, pero a la gente le gusta hacerle daño a uno”, explicó.

Así mismo, relató que su acción no se habría desarrollado con una “segunda intención” ya que incluso reiteró que posee una fundación de niños.

“No fue con doble intención, no fue con doble moralidad y no fue por dañar porque realmente tengo fundación y doy todo por los niños y respeto a los niños”, aseguró.

Finalmente, manifestó su intención de no profundizar en el tema ya que no posee el contexto completo de la situación.

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¿Qué le dijo Yuli a Alejandro Estrada?

Por otro lado, la mujer tuvo la oportunidad de conectarse por última vez con sus excompañeros de juego en un pequeño espacio en donde a todos les hizo un extensivo un mensaje sobre lo que logró percibir durante las primeras horas en el mundo exterior.

“Aprovéchenlo, es asombroso todo lo que se está viviendo acá afuera. No se tomen esto personal, esto es un juego y no tengo nada en contra de nadie. Karola, mi team se va a encargar de votar por ti”, expresó.

Pese a las expectativas, la mujer no se refirió puntualmente al actor Alejandro Estrada, quien estuvo atento a su mensaje.

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