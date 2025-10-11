CANAL RCN
¿Cambio radical?: Feid reveló detalles de un posible “renacimiento” tras rumores de su ruptura con Karol G

El cantante antioqueño sorprendió a sus fanáticos al tomarse las redes sociales para anunciar un contundente cambio en su vida.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
02:39 p. m.
Nuevos rumores se han desatado en torno a la presunta separación entre Feid y Karol G, pues miles de internautas han especulado que la pareja de artistas habría dado por finalizada su relación tras no mostrarse juntos en los más recientes eventos musicales.

Pese a que la presunta ruptura no ha sido confirmada ni desmentida, por parte de ninguno de los cantantes, una reciente publicación del ‘Ferxxo’ ha desatado más preocupación entre los más fieles fanáticos del antioqueño.

Feid revela cambio drástico

En las horas más recientes, el intérprete de ‘Alakran’ sorprendió al compartir una fotografía, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde exaltó la palabra “renacimiento”, pues actualmente se encontraría en una nueva etapa de su carrera musical que, según sus declaraciones en los últimos meses, se encuentra pausada hasta el 2026.

En medio de la publicación también se observó una fotografía inédita que dejó ver el radical cambio de look que se habría realizado al cortar por completo su cabellera. En la instantánea se le observa mientras un hombre corta su cabello con una máquina especializada.

Por supuesto, las especulaciones no tardaron en aparecer ya que los internautas exaltaron la canción que acompañó el post, llamada ‘I Mixx U’, en el que el antioqueño aborda una temática nostálgica al perder completo contacto con su pareja sentimental.

Dadas las contundentes especulaciones, fanáticos han exaltado la importancia de esperar un comunicado oficial que permita esclarecer la situación real de una de las parejas más mediáticas, dentro del mundo del entretenimiento, hasta ahora.

Feid brilla en importante premiación

Por otro lado, el antioqueño se ha llevado la admiración al brillar durante la más reciente edición de una importante premiación de música en Latinoamérica. El antioqueño arrasó al llevarse dos estatuillas y ser el colombiano con el mayor número de nominaciones durante el evento.

No obstante, uno de los instantes más mediáticos de la gala se presentó cuando el paisa subió a recibir su galardón en presencia de Nicole Betancur, quien fue su anterior pareja sentimental, y su esposo Rels B.

