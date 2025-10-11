CANAL RCN
Paola Jara y Jessi Uribe tomaron una decisión trascendental con su bebé: ¿cuál fue?

Los artistas hablaron de su bebé en un video y les compartieron una noticia a sus seguidores. ¿Cuál fue?

Foto: @paolajarapj en Instagram.

noviembre 10 de 2025
10:18 a. m.
Paola Jara y Jessi Uribe, los reconocidos artistas de música popular, siguen palpitando la llegada de su bebé.

Ambos cantantes han manifestado en sus redes sociales que se encuentran esperando con ansias a su niña y ya quieren tenerla en sus brazos.

Además, también han hecho énfasis en que el embarazo de Paola Jara ha avanzado de manera satisfactoria y que los médicos les han asegurado que todo se encuentra muy bien.

En medio de esa coyuntura, en los últimos días, Paola Jara y Jessi Uribe realizaron una transmisión en vivo y respondieron algunas preguntas relacionadas con su bebé.

Fue así como les preguntaron que si mostrarán a la niña cuando nazca y entregan una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión que Paola Jara y Jessi Uribe tomaron con su bebé

Tanto Paola Jara como Jessi Uribe anunciaron que no mostrarán a su bebé cuando nazca porque se han dado cuenta de que puede haber algunos comentarios malintencionados.

"No vamos a mostrar a la bebé, realmente no", indicó Paola Jara.

"Yo tengo cuatro niños, cinco con Emilia, y cuando muestro a mis hijos no me gusta la energía que tiran en los comentarios. Les mostraremos solo las manitas o los piececitos", complementó Jessi Uribe.

¿Cuándo nacería la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe?

Desde que Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron que serán papás, han pasado aproximadamente siete meses y medio.

En consecuencia, se estima que su bebé pueda nacer en diciembre del 2025 y, debido a que la fecha se acerca, los artistas no solo han revelado ecografías, sino que también le compusieron una canción a su niña.

Ese proyecto musical se titula 'Emilia', se estrenó el 6 de noviembre de 2025, ya cuenta con más de 300.000 reproducciones en Youtube y habla de su bebé como el mejor regalo de Dios.

 

 

 

