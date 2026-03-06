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Westcol reaccionó al inesperado video de Blessd junto a Aida Victoria Merlano: esto dijo

Aida Victoria Merlano fue la protagonista del último videoclip publicado por Blessd.

Foto: @westcol y @blessd en Instagram.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
10:10 a. m.
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El martes 2 de junio, en sus redes sociales, Blessd comenzó a promocionar su nuevo proyecto, que se titula 'El peor hombre del mundo'.

Sin embargo, sus seguidores quedaron sorprendidos debido a que el video fue junto a Aida Victoria Merlano, la influencer con la que tuvo un cruce verbal cuando ella terminó su relación con Westcol.

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En la actuación, Blessd tiene un sueño en el que Aida Victoria Merlano es su pareja, pero está inconforme con él. No obstante, al despertar, se da cuenta de que sí está durmiendo junto a ella y queda en 'shock'.

Este nuevo proyecto musical, en el que Aida Victoria Merlano es protagonista del videoclip, se estrenará el próximo 19 de junio de 2026.

Además, apenas la publicación del reguetonero comenzó a ser viral en redes sociales, Westcol comentó. ¿Qué dijo?

Esta fue la reacción de Westcol tras el video de Blessd junto a Aida Victoria Merlano

Después de que Blessd publicó el video en el que aparece junto a Aida Victoria Merlano, Westcol, que es uno de sus amigos más cercanos, fue uno de los primeros famosos en comentar.

"Háblame, mi gusano", escribió con jocosidad el reconocido streamer.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras su video junto a Blessd?

Aparte de actuar junto a Blessd, Aida Victoria Merlano también se pronunció en los comentarios y dejó ver que, efectivamente, sus desacuerdos con el artista están completamente solucionados.

"Gracias por sumarme a tu proyecto desde el 2024 y solo pagarme hasta ahora. Abrazo enorme", escribió la influencer, utilizando emoticones de risa.

Mientras tanto, Blessd no respondió a los comentarios de Aida Victoria Merlano y Westcol, pero sí reaccionó por intermedio de 'likes'.

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"Amo esto", "qué locuras andas haciendo", "quedé sorprendido", "el mejor junte", "cómo así", "quedé tiesa" y "ahora Blessd sí es ejemplo de todos", han sido algunas de las reacciones de los seguidores del reguetonero.

 

 

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