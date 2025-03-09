Feid emociona a sus fans al lanzar su propio Funko: ¿dónde conseguirlo?

Salomón Villada ha impactado una vez más a sus seguidores por medio de las diferentes estrategias de marketing que implementa para seguir globalizando su música y el género urbano.

Feid da a conocer su Funko

En una nueva oportunidad, el intérprete de ‘Alakran’ dio a conocer, por medio de sus redes sociales, la gran novedad con la que se hizo oficial el lanzamiento de su propio diseño personalizado dentro de los juguetes de colección Funko.

La pieza, que entra como una de las ediciones limitadas de la marca, cuenta con diferentes accesorios como sus famosas gafas con la palabra ‘Ferxxo’, gorra hacia atrás, jeans pescadores, sus icónicos tenis de la marca Salomón, chaleco, cabellera de dos colores, camisa blanca y cinturón.

Por supuesto, la calidad de los detalles son los que más se llevan la atención, pues el Funko posee algunas de las cualidades más características del artistas como su icónico bigote, los músculos de sus brazos, su diente de oro y una de sus señas más características que suele hacer con sus manos.

No cabe duda de que Salomón Villada ha logrado generar una gran recordación entre sus más fieles fanáticos, pues cuenta con un color propio en Pantone que se ha convertido en su bandera más amplia con la que su música ha pasado a ser un movimiento mundial.

La figura, que posee el número de referencia 483, estará próximamente disponible a la venta por lo que podrá adquirirse inicialmente por medio de la página oficial de Funko y las tiendas autorizadas.

Feid sorprende en Bogotá

Por otro lado, el intérprete de ‘Luna’ sorprendió a sus más fieles fanáticos durante el pasado domingo al presentarse, de manera repentina, en un centro de eventos del norte de la capital.

Su pequeña presentación convocó a un importante número de personas, quienes también se tomaron las calles para entonar las más emblemáticas canciones del antioqueño.