J Balvin y Ryan Castro hicieron historia junto a Karol G en el cierre del Coachella 2026

Karol G ha hecho historia con su más reciente presentación en el festival musical Coachella 2026 con el que se consolidó como la primera colombiana en ser headliner del importante evento.

Su show estuvo marcado por una amplia cantidad de sorpresas de comienzo a fin, pues contó con una escenografía nunca antes vista, un impecable performance con más de 30 bailarines, cambios de vestuario de lujo e invitados que hicieron historia junto a la paisa.

¿Quiénes fueron los invitados de Karol G?

El segundo fin de semana del festival cerró con la majestuosa presentación de Carolina, quien dio inicio a su show bajo el mismo formato del pasado 12 de abril. Sin embargo, el instante que estaba designado para cantar con Mariah Angeliq cambió ya que en su lugar la banda sonora dio inicio a su canción ‘Culona’ con la aparición del mexicano Peso Pluma.

La conmoción del público no se hizo esperar, pues el hombre arribó al escenario con unos lentes y el resto de su rostro cubierto por una pañoleta. Su presentación finalizó con un emotivo abrazo y con la conmoción por parte de todos los asistentes.

El show dio continuidad y al escenario volvió Becky G, quien interpretó su colaboración ‘Mamiii’ en compañía de un grupo de mariachis mujeres que también participaron en la primera presentación.

El tercer tiempo del concierto llegó y la intérprete de ‘El barco’ se sumergió en la escenografía con agua para cantar algunas de sus canciones como ‘Bandida entrenada’ y ‘Ojos ferrari’.

Al momento de abandonar dicho espacio, la oscuridad se apoderó del lugar y con unas palabras que exaltaron la importancia de honrar los orígenes musicales, dentro del género, J Balvin subió a la tarima con agua para interpretar ‘Ay vamos’, ‘Ginza’ y ‘La canción’.

El ambiente cambió y el fuego se apoderó del recinto. Ryan Castro llegó para interpretar su canción ‘Ba ba bad’ y ‘Sanka’. Seguido de esto, ‘Tonto’, ‘Mi gente’ e ‘In Da Getto’ rompieron el escenario al crear una atmósfera de fiesta y descontrol.

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Detrás de cámaras del Coachella 2026

La euforia de los seguidores no se hizo esperar, pues la reunión de los tres antioqueños es el tema de conversación en las horas más recientes. Por esto, los post en redes sociales no se hicieron esperar ya que tanto Castro como Balvin compartieron fotografías del detrás de cámaras de su participación y la preparación que tuvieron junto a Karol G.

Dentro del carrusel se exaltaron algunos momentos como el encuentro de Giraldo con el “cantante del ghetto” y la preparación que tuvieron para cantar desde el escenario lleno de agua.