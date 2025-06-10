Feid rompe su segundo récord Guinnes en México por la “coffee party” más grande hasta ahora

Salomón Villada se ha convertido en uno de los exponentes más importantes del género urbano en el mundo por lo que su gran influencia lo ha llevado a protagonizar un sinfín de eventos de amplia magnitud.

En una nueva oportunidad el intérprete de ‘Alakran’ sorprendió al romper un nuevo récord mundial con el que reunió a más de cincuenta mil personas para disfrutar de su popular show con el que ha visitado un gran número de países por el mundo.

Feid gana un segundo récord Guiness

El paisa logró nuevamente reunir, el pasado 3 de octubre, a miles de personas en la Plaza de Toros México con el objetivo de celebrar su “coffee party” más grande que ha realizado hasta ahora en su carrera artística.

Aunque más de 600 mil personas intentaron ingresar, al colapsar la página, los organizadores del evento optaron por dar ingreso a todos los fanáticos que se formaron en las entradas del recinto para disfrutar del multitudinario evento.

Su show comenzó al interpretar más de treinta canciones, durante dos horas y medio, de sus primeros discos hasta los más actuales. Sin embargo, su presentación también se vio acompañada por grandes sorpresas ya que, en medio del espectáculo, le fue otorgado el nuevo récord por convocar a una fiesta gratuita con el mayor número de asistentes hasta ahora.

También, los asistentes recibieron importantes premios ya que tuvieron la oportunidad de llevarse discos que pertenecían a ediciones exclusivas de sus más recientes lanzamientos. Los casettes también llamaron la atención de los asistentes ya que algunos de estos contenían fragmentos de canciones inéditas que no saldrán en ninguna otra plataforma musical.

Feid agradece su nuevo récord

Por supuesto, la reacción por parte del antioqueño no se hizo esperar ya que compartió un sentido mensaje, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó ver su gratitud al público mexicano por hacer posible el nuevo galardón para el antioqueño.

“Se lo juro mor que gracias… rompimos el récord mundial del cofi parí más grande del mundo. Gracias México, gracias a todos los que fueron”, manifestó el artista.