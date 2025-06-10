CANAL RCN
Yina Calderón, entre lágrimas, confirmó la muerte del amor de su vida

Yina Calderón, a través de sus redes, confirmó la muerte de alguien muy cercano, quien se habría quitado la vida.

Yina Calderón - novio
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
12:24 p. m.
La creadora de contenido y ex participante de La Casa de los Famosos Colombia, Yina Calderón, conmovió a miles de seguidores tras compartir un video en el que, entre lágrimas, confirmó la muerte de su pareja sentimental, un hombre a quien no había mostrado públicamente en redes sociales.

La noticia rápidamente se volvió tendencia en TikTok e Instagram, donde la polémica creadora de contenido expresó su dolor con mensajes cargados de tristeza.

“Se mató mi novio, el amor de mi vida”

A través de una transmisión en vivo, Yina Calderón rompió en llanto al contar que su pareja, identificada como David Montes, había fallecido.

“Se mató mi novio, el amor de mi vida, el que yo nunca mostraba. Se mató. Se llamaba David Montes, búsquenlo en TikTok, se mató”, relató entre sollozos.

Visiblemente afectada, la empresaria agregó que se enteró del hecho mientras asistía a un concierto del cantante Luis Alfonso en El Campín, el cual fue el pasado sábado 4 de octubre.

“Estábamos peleando porque él siempre tuvo novia y a mí no me gustan los hombres con novia… Me llama la novia a decirme que se mató, que se colgó”, contó, generando preocupación entre sus fanáticos.

Reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales

La publicación generó miles de comentarios en cuestión de minutos. Algunos internautas mostraron incredulidad ante la historia, mientras que otros le enviaron mensajes de solidaridad y ánimo.

En su cuenta de Instagram, Calderón también publicó un video de quien sería su pareja, acompañado de una frase corta y devastadora: “¿Por qué lo hiciste?”

