"Definitivo": Mhoni Vidente sigue realizando predicciones sobre Colombia justo antes de las elecciones

Restan 10 días exactos para que los colombianos salgan a las urnas y voten por el candidato que quieren que sea el nuevo presidente de Colombia.

Las encuestas han dado algunas nociones, pero los analistas han asegurado que podrían presentarse sorpresas.

Además, a raíz de las preguntas de los ciudadanos, los videntes también han realizado sus análisis y revelado algunas predicciones.

Entre ellas se encuentra Mhoni Vidente, que leyó sus cartas en vivo y manifestó lo que, de acuerdo con ella, sería definitivo para la política de Colombia.

Esta fue la predicción que Mhoni Vidente expresó a 10 días de las elecciones presidenciales en Colombia

Como lo ha indicado en ocasiones anteriores, Mhoni Vidente hizo énfasis en que, según sus visiones, la 'izquierda' no continuaría en el poder en Colombia.

"Es definitivo. Todo Colombia se va a abrazar a tener una liberación y a tener a un gobernante capitalista, de 'derecha' o de 'derecha extremo", comenzó asegurando.

"Colombia va a empezar a renacer en todas las formas", también expresó Mhoni Vidente en su predicción.

Mhoni Vidente también predijo que se presentaría la captura de un presidente

En el mismo análisis en el que Mhoni Vidente habló de Colombia, desarrolló la idea de que Evo Morales podría tener un desenlace similar al de Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela.

"Otro de los que va a estar condenado es Evo Morales. Él se cree más inteligente que la misma seguridad del mundo, piensa que puede hacer lo que quiere y está muy equivocado", puntualizó Mhoni Vidente.

"Se le abrirá un expediente grande y se enviará gente importante de Estados Unidos para arrestarlo en Bolivia. Además, el país tendría un desarrollo y crecimiento total", añadió.

De igual manera, la vidente radicada en México expresó que Cuba también se liberaría y que el comienzo de la intervención estadounidense empezaría con las acusaciones que está enfrentando Raúl Castro.