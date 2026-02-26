Fiscalía acusa formalmente a alias Chipi de articular el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, por su presunta responsabilidad como articulador del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el ente acusador, Arteaga Hernández habría coordinado las acciones previas y posteriores al ataque armado, además de definir los roles que cumplieron los demás implicados en el homicidio. La acusación sostiene que el señalado organizó reuniones el 4 de junio de 2025 en la localidad de Bosa y en otros puntos de la capital para estructurar el plan.

Los señalamientos contra alias Chipi en el caso Miguel Uribe

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, alias ‘Chipi’ estaría vinculado a las labores de vigilancia realizadas contra el senador Uribe Turbay y al reconocimiento previo del lugar donde se perpetró el atentado.

La investigación indica que presuntamente entregó el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima y que hizo seguimiento directo a la ejecución del ataque. Estos hechos lo ubican, según la acusación formal, como pieza clave en la coordinación criminal antes, durante y después del homicidio.

Delitos imputados a 'Chipi'

Por estos hechos, Elder José Arteaga Hernández deberá responder en juicio oral por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

En el marco del proceso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía ha vinculado a nueve personas. Una de ellas fue condenada mediante preacuerdo, mientras que el adolescente que disparó contra el senador recibió sanción conforme a lo establecido en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SPA).